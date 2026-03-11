İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 11 Mart İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

11 Mart sabah saatlerinde İstanbul'da hissedilen kısa süreli sarsıntı, kent genelinde birçok kişide tedirginlik yarattı. Özellikle bazı ilçelerde yüksek katlı binalarda daha belirgin hissedilen hareketlilik sonrası vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Sosyal medyada peş peşe yapılan paylaşımlar dikkat çekerken, gözler sarsıntının büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin resmi deprem verilerine çevrildi. Detaylar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 11 Mart itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor. Ülke çapındaki ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Güncel deprem bilgilerini takip etmek isteyen vatandaşlar için Kandilli Rasathanesi verileri, güvenilir ve resmi kaynaklar arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 11 Mart 2026 tarihli güncel deprem tablosunda meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi detayları paylaşıyor. Yetkililer, 7/24 devam eden izleme ve analiz çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşların yalnızca resmi kaynakları takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

11 MART İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da 11 Mart Çarşamba sabah saatlerinde bazı ilçelerde kısa süreli sallantı hissedildiğine dair paylaşımlar dikkat çekti. Sosyal medyada "Deprem mi oldu?" sorusu gündeme gelirken, vatandaşlar sarsıntının kaynağını öğrenmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem verilerini yakından takip ediyor. Yetkililer ise resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.