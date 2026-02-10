İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 10 Şubat İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da hissedildiği öne sürülen sarsıntı, deprem endişelerini yeniden alevlendirdi. Sosyal medyada art arda yapılan paylaşımların ardından "Deprem mi oldu?" sorusu gündemin ilk sıralarına taşınırken, 10 Şubat tarihinde yaşandığı belirtilen hareketliliğe dair detaylar merak konusu oldu. Gelişmelere ilişkin tüm ayrıntılar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 10 Şubat itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz olarak izlemeyi sürdürüyor. Ülke çapında yer alan hassas ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılıyor. Güncel deprem bilgilerini takip etmek isteyen vatandaşlar için Kandilli Rasathanesi verileri güvenilir kaynak olma özelliğini koruyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 10 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablosunda; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saat gibi ayrıntılar yer alıyor.

Yetkililer, 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme çalışmaları kapsamında verilerin düzenli olarak güncellendiğini belirtirken, vatandaşları sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

10 ŞUBAT İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

10 Şubat günü İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedildiği öne sürülen sarsıntılar, kent genelinde kısa süreli endişeye neden oldu. Sosyal medyada artan paylaşımların ardından "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme gelirken, vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer, gelişmelerin yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamalar doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.