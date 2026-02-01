İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 1 Şubat İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da sabah saatlerinde hissedilen ani sarsıntı, kent genelinde kısa süreli endişeye neden oldu. Birçok ilçeden gelen paylaşımlarla birlikte "Deprem mi oldu?" sorusu sosyal medyada hızla gündeme taşınırken, vatandaşlar sarsıntının büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin resmi açıklamalara odaklandı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 1 Şubat itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde izlemeyi sürdürüyor. Ülke geneline yayılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. En küçük yer hareketlerinin dahi kayıt altına alındığı bu sistem, güncel ve güvenilir deprem bilgisine ulaşmak isteyen vatandaşlar için önemli bir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 1 Şubat tarihli güncel deprem tablosunda; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme çalışmaları kapsamında veriler düzenli olarak güncelleniyor. Yetkililer, bilgi kirliliğine karşı vatandaşların yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiğini vurguluyor.

1 ŞUBAT İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

1 Şubat sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedilen kısa süreli sarsıntılar, vatandaşlar arasında merak ve tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarla birlikte "Deprem mi oldu?" sorusu gündemin üst sıralarına taşınırken, gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtlarına çevrildi. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğine dikkat çekerek gelişmelerin resmî veriler üzerinden takip edilmesini önerdi.