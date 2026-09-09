İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 9-10 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

BAĞCILAR

Bağcılar ilçesinde Yeni Gün Mahallesi'nde bulunan 631, 640, 641 ve 643. sokaklar ile Kutsal Sokak'ta 11.00 ile 17.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

ZEYTİNBURNU

Zeytinburnu ilçesinde Nuri Paşa Mahallesi'ndeki 14/1. Sokak'ta 11.00 ile 17.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Gökalp Mahallesi'nde bulunan 251, 253, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 32, 32/1, 32/2, 33, 34, 34/1, 35, 39, 39/2, 39/5, 40, 73, 73/6 ve 73/7. sokaklar ile Zübeyde Hanım Sokak'ta ise 09.00 ile 17.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

BAKIRKÖY

Bakırköy ilçesinde Sakızağacı Mahallesi'ndeki Şinasi Gürünlü Sokak, Yenimahalle Mahallesi'ndeki 10 Temmuz Sokak ve Yeşilköy Mahallesi'ndeki Ahmet Taner Kışlalı Sokak'ta 09.00 ile 17.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Şenlikköy Mahallesi'nde bulunan Florya, Kırserdar ve Mektep sokaklarında da 09.00 ile 17.00 saatleri arasında aynı çalışma nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Şenlikköy Mahallesi'ndeki Şehit Muammer Yüzsüren Sokak'ta ise 09.00 ile 17.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

BAYRAMPAŞA

Bayrampaşa ilçesinde Altıntepsi Mahallesi'ndeki Kutlu Sokak'ta 11.00 ile 17.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

ESENLER

Esenler ilçesinde Havaalanı ve Oruçreis mahallelerinde 08.30 ile 16.30 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Menderes Mahallesi'ndeki 331. Sokak ve Çinçin Dere Sokak'ta ise 09.00 ile 14.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

SARIYER

Sarıyer ilçesinde Emirgan Mahallesi'ndeki Emirgan Koru ve Şirin Sokak ile Reşitpaşa Mahallesi'ndeki Bayram, Bostancı, Emirgan Koru, Palmiye, Papatyam, Posta Yolu, Salihbey, Sezaibey, Tuncay Artun, Özbahar ve Şirin sokaklarda 09.00 ile 18.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Reşitpaşa Mahallesi'ndeki Akçakavak, Denizbank Sitesi, Doğanevler, Dicle Çıkmazı, Kaşı Kotu, Kongre, Muradım, Paşasuyu, Tuncay Artun, Yeşilırmak ve Şeref sokaklarda da 09.00 ile 18.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı mahallede bulunan Aksu, Cengiz Topel, Ceylan, Dağ Lalesi, Girneli, Hacı, Has Bahçe, Hatmi Çiçeği, Keskin Dere, Kırmızı Lale Çıkmazı, Kış Çiçeği Çıkmazı, Kongre, Manavgat, Mor Lale, Telgraf Çiçeği, Çuha Çiçeği, Çörekotu ve Şehit Bülent Karasu sokaklarda da 09.00 ile 18.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.