İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 4-5 Şubat İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul son dakika elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Şubat günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

04 Şubat 2026 tarihinde Arnavutköy ilçesinde birden fazla planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

00.02 ile 07.00 saatleri arasında Merkez Boğazköy İstiklal, Hicret, Mavigöl ve İmrahor mahallelerinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Merkez Karaburun ve Yeniköy mahallelerinde kapsamlı havai hat bakımı sebebiyle kesinti uygulanacaktır.

09.00 ile 17.00 saatleri arasında Merkez Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yatırım ve ekonomik ömür yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecektir.

Yine 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Merkez Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde Kumbet, Eski Edirne Asfaltı ve Turunç sokaklarını kapsayan yeni kablo bağlantı çalışmaları sebebiyle kesinti yapılacaktır.

BAĞCILAR

04 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Merkez Mahmutbey Mahallesi'nde kapsamlı havai hat bakımı çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalar kapsamında 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2634 ve Karaoğlanoğlu sokaklarında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAŞAKŞEHİR

04 Şubat 2026 tarihinde Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde bakım çalışmaları nedeniyle iki ayrı zaman diliminde elektrik kesintisi yapılacaktır.

08.30 ile 12.30 saatleri arasında Bahçeşehir 2. Kısım genelinde ve 50. Yıl Sokak'ta kapsamlı trafo merkezi bakımı sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı mahallede 13.30 ile 17.30 saatleri arasında devam eden kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle yeniden elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

04 Şubat 2026 tarihinde Beylikdüzü ilçesinde farklı mahalleleri kapsayan planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

09.00 ile 15.00 saatleri arasında Merkez Kavaklı Mahallesi'nde SCADA ve OSOS yatırım çalışmaları nedeniyle Kavaklı, Zağanos Paşa, Ürgüp ve İbrahim Müteferrika sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.00 ile 17.00 saatleri arasında Sahil Mahallesi'nde abone ve şube bağlantı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı saatler arasında Merkez Dereağzı Mahallesi'nde hem kapsamlı havai hat bakımı hem de abone ve şube bağlantı çalışmaları nedeniyle Bahariye, Damlasakız ve Ziya Gökalp sokaklarını kapsayan elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.