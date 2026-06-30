İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 30 Haziran-1 Temmuz İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

Hadımköy Mahallesi genelinde 30 Haziran 2026 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Hadımköy Mahallesi Nurettin Sözen ve Ürgüplü sokaklarında 30 Haziran 2026 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Atatürk Mahallesi Beşikçi, Gelibolu, Körfez, Nihan, Zerda, Zeynep ve Şirindere sokaklarında; Boğazköy İstiklal Mahallesi 30 Ağustos Sokağı’nda; Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos, Anı, Atlıhan, Ayşin, Bahaddin, Bağlık, Bağçeşme, Beyaz Gül, Beyzade, Birol, Biçer, Cihanmert, Eliaçık, Fıstıklı Köşk, Güldefne, Gürses, Hüma, Keskin, Kubbe, Kuyumcular, Mücahit, Müjdat, Müstesna, Namık, Nebi, Necip Fazıl, Okul Yolu, Oylum, Panorama, Petrol, Pürçek, Seray, Soydaş, Tekke, Tuana, Yaren, Yasin, Yavuzay, Yemiş, Yenidoğan, Yücedağ, Yücel, Yiğitoğlu, Zeki, Şecaat ve Şirindere sokaklarında 30 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında yeni kablo bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

Kirazlı Mahallesi 1054., 1133., 1134., 1135., 1136., 1137., 1162., 1163., 1164., 1165., 1166., 1167., 1168., 1169., 1170., 1171., 1172., 1173., 1183., 1235., 1236., 1237., 1238., Kurtuluş, Mevlana ve Zübeyde Hanım sokaklarında 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kirazlı Mahallesi 1054., 1128., 1133., 1134., 1135., 1136., 1137., 1162., 1163., 1164., 1165., 1166., 1167., 1168., 1169., 1170., 1171., 1172., 1173., 1183., 1230., 1231., 1232., 1233., 1234., 1235., 1236., 1237., 1238., Kurtuluş, Mevlana, Tavukçu Köprü ve Zübeyde Hanım sokaklarında; Yenimahalle Mahallesi 1528., 1529., 1530., 1531., 1532., 1533., 1534., 1535., 1536., 1537., 1538., 1539., 1540., 1541., 1542., 1543., 1544., 1564., 1565., 1568., 1569., 1570., 1572., 1573., 1574., 1575., 1576., 1577., 1578., 1579., 1580., 1581., Dökümcüler, Mevlana ve Tavukçu Köprü sokaklarında 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kirazlı Mahallesi genelinde 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

Kocatepe Mahallesi 15. ve 5. sokaklarında 30 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Terazidere Mahallesi Pak Sokağı’nda 30 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 16.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

19 Mayıs Mahallesi genelinde 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

Fevzi Çakmak Mahallesi 1113., 1114. ve Fevzi Çakmak sokaklarında 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fatih Mahallesi 202., 203., 207., 208. ve 209. sokaklarında 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Havaalanı Mahallesi Anadolu, Gerede, Gezi, Geziboyu, Gökada, Gökalp, Gökay, Gökbay, Gökkaya, Gökkuşağı, Göknur, Gökçe, Gökçen, Gürsu, Güven ve Taşocağı sokaklarında; Turgut Reis Mahallesi 400., 404. Çıkmaz, 405., 406., 407., 408., 409., 410., 411., 412., 413., 420., 432., 433., 434., 440., Anadolu ve Karaosmanoğlu sokaklarında 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

Yeni Mahalle 541/1., 594., 595. ve Cebeci sokaklarında 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yeni Mahalle 541., 541/1., 542., 543., 544., 545., 546., 547., 548., 549., 550., 551., 551/1., 552., 553., 554., 556., 556/1., 556/2., 593., 593/1., 594., 595., 596., 597., 599., 599/1., 599/2. ve Galeri sokaklarında 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Hürriyet Mahallesi 308. Sokağı’nda 30 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında yeni kablo bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

Haznedar Mahallesi Bağcılar, Burcu, Meriç ve İlkyuva sokaklarında 30 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

Maslak Mahallesi Sanatkârlar Sokağı’nda 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Poligon Mahallesi Düzgün, Erdem, Eserci, Girne, Poligon, Sevim, Sezgin, Yenigün ve Çakmak sokaklarında; İstinye Mahallesi Borsa, Emek, Kaplıcalar, Samanyolu, Talih ve Öğretmen sokaklarında 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan altyapının yenilenmesi amacıyla yatırım çalışması yapılacağından elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SULTANGAZİ

Cebeci Mahallesi 2594. Sokağı’nda, Sultançiftliği Mahallesi 182. Sokağı’nda, Yunus Emre Mahallesi 1390. Sokağı’nda ve İsmetpaşa Mahallesi 111., 134., 135., 137., 138., 139., 140., 141., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 62., 63., 65., 66., 67., Eski Edirne Asfaltı ve Ordu sokaklarında 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

50. Yıl Mahallesi 2185., 2186., 2187., C ve D sokaklarında 30 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

51. Yıl Mahallesi 2162., 2163., 2164. ve 2165. sokaklarında 30 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Uğur Mumcu Mahallesi 2273., 2274., 2275., N ve Orhan Gazi sokaklarında 30 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.