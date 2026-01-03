İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 3-4 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Ocak günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 3-4 OCAK

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

BEYOĞLU

3 Ocak 2026 tarihinde saat 08.00 ile 14.00 arasında Merkez Örnektepe Mahallesi'nde bulunan Etibank, Mimar Sinan ve Örnek Tepe sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle, iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

AVCILAR

3 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Merkez Üniversite Mahallesi'nde Aşık Mahzuni, Birey, Demet, E5 Yanyol Londra Asfaltı, Fidan, Kamp, Karanfil, Nergis, Selvi, Türkü, Uran, Zakkum ve Çayırbaşı sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Merkez Merkez Mahallesi'nde Ahmet Taner Kışlalı ve Fatih sokakları da aynı gerekçe ile kesintiden etkilenecektir.

4 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Merkez Üniversite Mahallesi'nde Aşık Mahzuni, Nergis ve Uran sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ayrıca 4 Ocak 2026 tarihinde aynı saatler arasında Merkez Üniversite Mahallesi'nde Civan, Dilber, Erguvan, Selvi, Zambak, Çardak sokakları ile E5 Yanyol Londra Asfaltı çevresinde planlı kesinti yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY

4 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Hadımköy Mahallesi'nde 75. Yıl, Acaröz, Ayasofya, Gök, Serin, Ziya Meriç ve İzci sokaklarında, Hastane Mahallesi'nde Ayasofya, Cabbar, Gökyüzü, Hadımköy İstanbul, Süheyla, Terakki ve Zemin sokaklarında, ayrıca Ömerli Mahallesi'nde 75. Yıl ve Arefe sokaklarında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

4 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Nakkaş Mahallesi Mühendis Sokak'ta yatırım ve dönüşüm çalışmaları sebebiyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ESENYURT

3 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Osmangazi Mahallesi Büyük Ayazma Sokak ile Selahaddin Eyyubi Mahallesi 2642. Sokak ve Piri Reis Sokak'ta önleyici bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

3 Ocak 2026 tarihinde saat 08.00 ile 12.00 arasında Bahçelievler Mahallesi Ferit Selimpaşa Sokak ile Soğanlı Mahallesi Karamustafapaşa Sokak'ta abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 13.00 arasında Bahçelievler Mahallesi Talatpaşa Sokak'ta planlı kesinti yapılacaktır.

Ayrıca 3 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında Şirinevler Mahallesi Fetih, Mareşal Fevzi Çakmak ve Yıldırım 1 sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

KAĞITHANE

3 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında Seyrantepe Mahallesi'nde Asaf, Binnur, Can, Cihad, Cihan, Dilek, Murat, Nato, Oğuzeli, Site, Yayıncılar, Yıldız, Zühre, Çalışkan, Çamlıbel, Çarıkçı, Çarıkçı Çıkmazı, Çavdar, Çelikay, Çınarlı ve İbrahim Karaoğlanoğlu sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

3 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında Ayazağa Mahallesi genelinde kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları sebebiyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SARIYER

3 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında Yeniköy Mahallesi Kalender Sokak'ta kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 16.00 arasında Tarabya Mahallesi Pamuk Sokak'ta da bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.