İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 3-4-5 Mart İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

3 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Merkez Boğazköy İstiklal Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Sokak bölgesinde yatırım ve yeni kablo bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı tarihte 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Bolluca Mahallesi genelinde önleyici bakım çalışması yapılacaktır. 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Arnavutköy Merkez, Atatürk ve Mustafa Kemal Paşa mahallelerinde önleyici bakım çalışması sebebiyle kesinti yapılacaktır. Ayrıca 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Merkez Hicret, İmrahor ve İslambey mahallelerinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAHÇELİEVLER

3 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Hürriyet Mahallesi Altın, Güngören, Hürriyet, Mahmutbey, Pamuk Çıkmazı, Polat, Sedef ve Sümbül sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı saatler arasında Yenibosna Merkez Mahallesi Kavak Sokak'ta ve yine Hürriyet Mahallesi Kadıoğlu ile Neşe sokaklarında abone ve şube bağlantısı sebebiyle kesinti uygulanacaktır.

BAŞAKŞEHİR

3 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Güvercintepe Mahallesi 35., 37., 38. ve 40. sokaklar ile Ahmet Yesevi ve Gül sokaklarında kapsamlı havai hat bakımı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

3 Mart 2026 tarihinde 07.00 ile 15.00 saatleri arasında Dereağzı Mahallesi Gülağacı, Gülhatmi, Girne, Karacaoğlan ve Şahin sokaklarında kapsamlı havai hat bakımı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

3 Mart 2026 tarihinde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında Celaliye, Kamiloba ve Kumburgaz mahallelerinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Ayrıca 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Celaliye, Hürriyet ve Türkoba mahallelerinde yatırım kapsamında SCADA ve OSOS çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

3 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Göktürk Merkez Mahallesi'nde SCADA ve OSOS çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün 08.00 ile 15.00 saatleri arasında Yeşilpınar Mahallesi'nde önleyici bakım çalışması sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

3 Mart 2026 tarihinde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında Kazım Karabekir ve Mevlana mahallelerinde önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Sarıgöl ve Yenidoğan mahallelerinde abone ve şube bağlantısı çalışmaları sebebiyle kesinti yapılacaktır. 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Barbaros Hayrettin Paşa ve Şemsipaşa mahalleleri ile Sultangazi ilçesine bağlı Malkoçoğlu ve İsmetpaşa mahallelerinin bazı sokaklarında abone ve şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Ayrıca 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nin bazı sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması yapılacaktır.

SULTANGAZİ

3 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Malkoçoğlu ve İsmetpaşa mahallelerinin bazı sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.