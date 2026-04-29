İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 29-30 Nisan İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 29 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

BAĞCILAR

Hürriyet Mahallesi’nde 116, 117, 121, 122, 123, 125, 127, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148. sokaklar ile Mahmutbey Sokak çevresinde 29 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Ayrıca Hürriyet Mahallesi genelinde de aynı saatlerde bakım çalışması yapılacaktır.

Barbaros Mahallesi’nde 202 ve 205. sokaklar ile Mahmutbey Sokak çevresinde 29 Nisan 2026 tarihinde saat 09.05 ile 17.00 arasında kapsamlı bakım çalışması nedeniyle kesinti yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Sokak çevresinde 29 Nisan 2026 tarihinde saat 09.05 ile 17.00 arasında kapsamlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAŞAKŞEHİR

Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi’nde 30 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

Etiler Mahallesi’nde Altınekin, Cengiz Topel, Cevher, Demirkent, Derince, Edincik, Ergin, Sarıoba, Taşlıçay, Tepecik Yolu, Toprakkale, Yanarsu, Özdeş ve İncesu sokaklarında 29 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında kapsamlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

Yakupolu Mahallesi’nde Akik, Kristal, Parıltı, Pırlanta, Safir ve Sanayi sokaklarında 29 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

Dağyenice Mahallesi’nde 30 Nisan 2026 tarihinde saat 09.20 ile 17.20 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Akalan Mahallesi’nde Akçay, Ayazma Çeşme, Cahid, Demokrasi, Derviş, Dirayet, Florya Çıkmazı, Filyos Çıkmazı, Firuze Çıkmazı, Harmanüstü, Mustafa Kemal, Ocaklar, Yardım, Yediveren, Çıra, Özdeniz ve İstiklal sokaklarında 30 Nisan 2026 tarihinde saat 09.20 ile 16.20 arasında önleyici bakım çalışması yapılacaktır.

ESENLER

Tuna Mahallesi’nde 722. sokak ile 688. sokak ve Şehit Mustafa Güneş Sokak’ta 29 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Davutpaşa ve Mimar Sinan mahallelerinde birçok sokakta ve ayrıca Güngören Gençosman Mahallesi’nde bazı sokaklarda 29 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle kesinti yapılacaktır.

ESENYURT

Sultaniye, Üçevler ve İnönü mahallelerinde belirli sokaklarda 29 Nisan 2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.30 arasında kapsamlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Piri Reis ve Osmangazi mahallelerinde bazı sokaklarda 29 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone bağlantı çalışması nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Zafer Mahallesi’nde 140. sokakta 29 Nisan 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.30 arasında kapsamlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GÜNGÖREN

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde Gülsever Sokak’ta 29 Nisan 2026 tarihinde saat 07.30 ile 11.30 arasında abone bağlantı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sanayi Mahallesi’nde bazı sokaklarda 29 Nisan 2026 tarihinde saat 08.00 ile 12.00 arasında abone bağlantı çalışması uygulanacaktır.

Güven, Merkez ve Sanayi mahallelerinde birçok sokakta 29 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında abone bağlantı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.