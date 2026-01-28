İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 28-29 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Ocak günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Avcılar

28 Ocak 2026 tarihinde Avcılar ilçesinde birden fazla planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Firuzköy Mahallesi'nde Akademi, Ali Gülmez, Apa, Arda, Arıkan, Bakraç, Dostluk, Firuzköy Bulvarı, Genç, Göçmen, Güneşığı, Latife Hanım, Mehmet Akif, Yurtsever ve İnönü sokaklar ile Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde Firuzköy Bulvarı ve Kayabaşı ile Çetin sokaklarda saat 10.00 ile 14.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Merkez Denizköşkler Mahallesi'nde Yosun ve Çukur sokaklarda, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi ile Üniversite Mahallesi'nde belirtilen sokaklarda ise saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

28 Ocak 2026 tarihinde Bağcılar ilçesinde farklı mahalleleri kapsayan kesintiler planlanmaktadır.

Mahmutbey Mahallesi'nde 2510'dan 2537'ye kadar olan sokaklar ile Hacı Bostan ve Peyami Safa sokaklarda saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bağlar Mahallesi'nde 56. sokak ile Hürriyet Mahallesi'nde 129., 130. ve Menderes sokaklarda ise saat 10.00 ile 20.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir

28 Ocak 2026 tarihinde Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde planlı bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Mercedes Sokak ve çevresinde saat 08.30 ile 12.30 arasında, aynı mahallede 10. Yıl ve Mercedes sokaklarda ise saat 13.30 ile 17.30 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayrampaşa

29 Ocak 2026 tarihinde Bayrampaşa ilçesinde yenileme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım Mahallesi'nde Gürsel Sokak ile Ortamahalle genelinde saat 09.00 ile 16.00 arasında ekonomik ömrünü tamamlamış altyapının yenilenmesi nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Büyükçekmece

28 Ocak 2026 tarihinde Büyükçekmece ilçesinde farklı mahallelerde planlı elektrik kesintileri olacaktır.

Bahçelievler, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba ve Hürriyet mahallelerinde belirtilen sokaklarda saat 09.00 ile 17.00 arasında bakım çalışmaları ile abone ve şube bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenyurt

28 Ocak 2026 tarihinde Esenyurt ilçesinde iki ayrı kesinti planlanmaktadır.

Çınar Mahallesi'nde 1394., 1427. ve Sivas Kongre sokaklarda saat 09.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları yapılacaktır.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde ise 2261., 2299. ve 2302. sokaklarda saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.