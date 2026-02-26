İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 26-27 Şubat İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Şubat günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

Saat 09.30 ile 15.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Karlıbayır Mahallesi Bilay, Cemre, Ekrem, Eski Edirne Asfaltı, Fikri, Mozaik, Rüştü, Tabur ve Yücealp sokakları ile Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cemiyet ve Sekmen sokakları etkilenecektir.

Ayrıca Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi 1148. Sokak da kesinti kapsamındadır.

BAĞCILAR

Saat 09.00 ile 15.00 arasında çeşitli bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Mahmutbey Mahallesi 2537, 2538, 2656, 2657 ve 2658. sokaklarda yatırım ve dönüşüm çalışması yapılacaktır.

15 Temmuz Mahallesi'nde kapsamlı trafo merkezi bakımı gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda 1390, 1392, 1393, 1394, 1406, 1408, 1410, 1411, 1417, 1418, 1419, 1442, 1448, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467 ve 1475. sokaklar ile İstiklal ve Şehit Hidayet Yılmaz sokakları kesintiden etkilenecektir.

BAŞAKŞEHİR

Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde 08.30 ile 11.00 saatleri arasında Kuzu Sokak'ta önleyici bakım çalışması nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Aynı mahallede Şelale Sokak'ta 09.00 ile 12.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

Dereağzı Mahallesi'nde 07.00 ile 15.00 saatleri arasında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle Damla, Derman, Güldalı, Girne, Karacaoğlan, Merasim, Mete, Nimet, Sultan Fatih ve Varan sokaklarda kesinti yapılacaktır.

Sahil Mahallesi'nde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında Beyazlale, Cenk, Dağçiçeği, Doktorlar, Hür, II. Beyazıt, Kumral, Köşk, Marmara, Mavi Akdeniz, Suna Pekuysal, Süleyman Gazi, Çavdar ve Şanlı sokaklarda kapsamlı havai hat bakımı yapılacaktır.

Kavaklı Mahallesi'nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yatırım ve SCADA OSOS çalışması nedeniyle 23 Nisan, 29 Ekim, 9 Eylül, Alageyik, Aysen, Batı Trakya, Bağımsızlık, Bedesten, Bilim, Dede Efendi, Dilara, Elem, Ertuğrulgazi, Eskipınar, Gülbahar, Gürses, Hale, Kadife, Kavaklı, Martı, Neşe, Nine, Orhangazi, Petrol, Sevimli, Çayırbaşı, Çekmece, Çetik, Çimen, İlknur ve İstanbul sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

19 Mayıs Mahallesi ve Dizdariye Mahallesi'nde 07.00 ile 15.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması yapılacaktır. Bu kapsamda Gölboyu, Kamer, Miray, Ünsal, İstanbul 1 Sokak ile Abdurrahman Ereke, Aslı, Aysun, Cami, Gölboyu, Kamelya 4, Karaağaç, Mimar Sinan, Pazar, Pervin, Reha, Saklı, Seyit Onbaşı ve Vatan 4 sokakları kesintiden etkilenecektir.

Murat Çeşme Mahallesi'nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle Adalet, Atmaca 3, Aysin, Bayrak 1, E5 Londra Asfaltı, Eski Silivri, Nazenin, Pendik, Pınarlı, Piroğlu, Yunus Emre 2, Zerda, Çalıkuşu 1 ve Şahin sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ESENYURT

Akçaburgaz Mahallesi'nde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle 3088. Sokak ve Akçaburgaz Sokak'ta kesinti yapılacaktır.

Aynı mahallede ve Osmangazi Mahallesi'nde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle 1579, 3026, 3076, 3040, 3080, 3082 ve 3084. sokaklar ile Akçaburgaz ve Hadımköy Yolu sokakları ve Osmangazi Mahallesi 3121. Sokak kesintiden etkilenecektir.

Osmangazi ve İstiklal mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yatırım ve SCADA OSOS çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Akevler Mahallesi 1069. Sokak'ta 12.00 ile 15.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması yapılacaktır.