İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 24-25 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Ocak günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

BAĞCILAR

24 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Barbaros Mahallesi ile Kazım Karabekir Mahallesinde bulunan belirtilen sokaklarda bakım ve önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

25 Ocak 2026 tarihinde saat 00.30 ile 04.00 arasında Yıldıztepe Mahallesi ile İnönü Mahallesinde yer alan sokaklarda bakım ve önleyici bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Mahmutbey Mahallesinde bulunan sokaklar ile Atlas, Deve Kaldırımı ve Karaoğlanoğlu sokaklarında bakım ve önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAHÇELİEVLER

24 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Kocasinan Merkez Mahallesinde yer alan sokaklarda kapsamlı havai hat bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 20.00 arasında Hürriyet Mahallesinde bulunan Fatih 1, Güneşli Çıkmazı, Polat ve Güngören sokaklarında abone ve şube bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında Şirinevler Mahallesinde bulunan Mahmutbey 12. Sokakta abone ve şube bağlantı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

24 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesinde bulunan 10. Yıl ve Mercedes sokaklarında bakım ve önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAYRAMPAŞA

24 Ocak 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Kocatepe Mahallesinde bulunan 28. Sokakta abone ve şube bağlantı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

24 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Yakupulu Mahallesinde bulunan 10. Sokakta yatırım ve SCADA OSOS çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 14.00 ile 19.00 arasında Kavaklı Mahallesinde yatırım ve SCADA OSOS çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

25 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında Celaliye, Kamiloba ve Ulus mahallelerinde bulunan belirtilen sokaklarda abone ve şube bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ESENLER

24 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Kazım Karabekir Mahallesinde bulunan 1043. Sokakta yatırım ve dönüşüm çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 11.00 ile 13.00 arasında yine Kazım Karabekir Mahallesinde yer alan belirtilen sokaklarda bakım ve önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ESENYURT

24 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Akçaburgaz Mahallesinde bulunan 3088. Sokakta yatırım ve SCADA OSOS çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 11.00 arasında Pınar, Selahaddin Eyyubi ve Çınar mahallelerinde yer alan belirtilen sokaklarda abone ve şube bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00 ile 15.00 arasında Orhan Gazi Mahallesinde bulunan sokaklarda abone ve şube bağlantı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.