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Terzide 14 yaşındaki çocuğa taciz iddiası! Mahalleliden şüpheliye linç girişimi

Terzide 14 yaşındaki çocuğa taciz iddiası! Mahalleliden şüpheliye linç girişimi
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İstanbul Sultangazi'de bir terzi dükkanında 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunulduğu iddiası mahallede büyük tepkiye neden oldu. İş yerinin önünde toplanan kalabalık şüpheliyi linç etmek istedi. Kendisini dükkana kilitleyen şüpheli, polis ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir terzi dükkanında 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunulduğu iddiası üzerine mahalle karıştı. Olayın duyulmasının ardından iş yerinin önünde toplanan vatandaşlar, şüpheliye tepki gösterdi.

KENDİNİ DÜKKANA KİLİTLEDİ

Olay, saat 23.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi C Caddesi'nde bulunan bir terzi dükkanında meydana geldi. İddiaya göre iş yeri sahibi, 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulundu. Çocuğun yaşadıklarını ailesine anlatmasının ardından kısa sürede çok sayıda kişi iş yerinin önünde toplandı.

Kalabalığın tepkisi üzerine şüpheli olduğu belirtilen iş yeri sahibi kendisini dükkana kilitledi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, artan gerginlik nedeniyle çevik kuvvet ekipleri de olay yerine yönlendirildi. Polis, cadde üzerinde güvenlik önlemi alarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

POLİS KORUMASINDA GÖTÜRÜLDÜ

Tepkilerin dinmemesi üzerine taciz iddiasının şüphelisi olduğu belirtilen iş yeri sahibi, polis ekipleri tarafından dükkandan çıkarılarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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