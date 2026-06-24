İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 24-25 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Avcılar

Avcılar ilçesinde, Tahtakale Mahallesi’nde Babadağ, Bayrak, Simge ve Çamlıdere sokaklarında 24 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Avcılar ilçesinde, Merkez Mahallesi’nde Çiğdem Sokak’ta 24 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir

Başakşehir ilçesinde, Şahintepe Mahallesi’nde Adım, Barbaros Hayrettin, Denizci, Eski İstanbul, Kılıç, Kumsal, Mahmur, Mert, Oğuz Çıkmazı, Sevda, Sırma Çıkmazı, Yayla, Yıldız, Çakır, Çınar, Çıtır ve Özay sokaklarında 24 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

Bağcılar ilçesinde, Sancaktepe Mahallesi’nde 965. Sokak, 966. Sokak ve Birlik Sokak ile Yavuz Selim Mahallesi’nde Birlik Sokak’ta 24 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar ilçesinde, Mahmutbey Mahallesi’nde 24 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar ilçesinde, Mahmutbey Mahallesi’nde 2487. Sokak, 2492. Sokak, 2493. Sokak, 2494. Sokak, 2495. Sokak, 2500. Sokak, 2501. Sokak, 2538. Sokak, 2539. Sokak, 2540. Sokak, 2544. Sokak, 2545. Sokak, 2546. Sokak, 2547. Sokak, 2549. Sokak, Gazi Mustafa Kemal Sokak, Hacı Bostan Sokak, Kültür Sokak, Millet Sokak, Soğuksu Sokak, İnönü Sokak, Şehit Ertuğrul Sokak ve Şehit Hüseyin Sokak’ta 24 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar ilçesinde, Yenigün Mahallesi’nde 628. Sokak, 629. Sokak, 630. Sokak, 631. Sokak, 632. Sokak, 633. Sokak, 634. Sokak, 635. Sokak, 636. Sokak, 637. Sokak, 638. Sokak, 639. Sokak, 640. Sokak, 641. Sokak, 642. Sokak, 643. Sokak, 644. Sokak, 645. Sokak, 646. Sokak, 647. Sokak, Bağcılar Sokak ve Kutsal Sokak’ta 24 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 16.30 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar ilçesinde, Yıldıztepe Mahallesi’nde 473. Sokak, 508. Sokak, 510. Sokak, 512. Sokak, 513. Sokak, 514. Sokak, 517. Sokak, 518. Sokak, 524. Sokak, 525. Sokak, 561. Sokak, 562. Sokak, 563. Sokak, 564. Sokak, 565. Sokak, 566. Sokak, 567. Sokak, 568. Sokak, 569. Sokak, 570. Sokak, 571. Sokak, 572. Sokak, 573. Sokak, 574. Sokak, 575. Sokak ve Ormantepe Sokak’ta 24 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 16.30 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Zeytinburnu

Zeytinburnu ilçesinde, Nuripaşa Mahallesi’nde 14/1. Sokak’ta 24 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 16.30 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü

Beylikdüzü ilçesinde, Yakuplu Mahallesi’nde 100. Sokak, 31. Sokak, 78. Sokak, 80. Sokak, 82. Sokak, 84. Sokak, Hürriyet Sokak, Kervansaray Sokak ve Osman Gazi Sokak’ta 24 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.05 arasında abone ve şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü ilçesinde, Adnan Kahveci Mahallesi’nde Davut Paşa Sokak, Ender Sokak, Ihlamur Sokak, Kalkan Sokak, Kuştepe Sokak, Osmanlı Sokak ve Çamlıtepe Sokak’ta 24 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler

Esenler ilçesinde, Davutpaşa Mahallesi’nde 56. Sokak, 58. Sokak, Semerkant Sokak ve Yıldız Sokak’ta 24 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler ilçesinde, Nine Hatun Mahallesi’nde 176. Sokak ve Çinçin Dere Sokak’ta 24 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler ilçesinde, Nine Hatun Mahallesi’nde 112. Sokak, 113. Sokak, 116. Sokak ve Kemal Hatipoğlu Sokak’ta 24 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler ilçesinde, Nine Hatun Mahallesi’nde 155. Sokak, Aziziye Sokak ve Mercan Sokak’ta 24 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler ilçesinde, Kemer Mahallesi’nde Şehit Mustafa Dündar Sokak’ta 24 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında ekonomik ömür sebebiyle yenileme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören

Güngören ilçesinde, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde Ceviz Sokak, Fatih Sokak ve Yüksel Sokak’ta 24 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kağıthane

Kağıthane ilçesinde, Hamidiye Mahallesi’nde Ay Sokak, Batuhan Sokak, Burak Sokak, Ferhan Sokak, Ferman Sokak, Gaye Sokak, Gölcük Sokak, Halay Sokak, Karyağdı Çıkmazı, Kaymak Sokak, Taç Sokak ve Çetinkaya Sokak’ta 24 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri

Silivri ilçesinde, Yeni Mahallesi’nde Abdülhalik Renda Sokak’ta 24 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri ilçesinde, Akören Mahallesi’nde Sultan Çeşme Sokak’ta 24 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri ilçesinde, Alipaşa Mahallesi’nde Ekol Sokak’ta 24 Haziran 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi

Sultangazi ilçesinde, Uğur Mumcu Mahallesi’nde 2336. Sokak, 2345. Sokak, 2347. Sokak ve N Sokak’ta 24 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi ilçesinde, Uğur Mumcu Mahallesi’nde 2272. Sokak, 2272/1. Sokak, 2273. Sokak, 2274. Sokak ve 2336. Sokak’ta 24 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi ilçesinde, İsmetpaşa Mahallesi’nde 85. Sokak, 86. Sokak, 89. Sokak ve 95. Sokak’ta 24 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında abone ve şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi ilçesinde, İsmetpaşa Mahallesi’nde 104. Sokak, 105. Sokak, 106. Sokak, 107. Sokak, 108. Sokak, 108/1. Sokak, 109. Sokak, 110. Sokak, 111. Sokak, 112. Sokak, 113. Sokak, 114. Sokak, 115. Sokak, 116. Sokak, 117. Sokak, 118. Sokak, 142. Sokak, 89. Sokak, 90. Sokak ve 91. Sokak’ta 24 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında abone ve şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.