İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 22 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 22 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Avcılar

Avcılar ilçesi Tahtakale mahallesi sokaklarında 22 Eylül 2026 tarihinde saat 01.00 ile 07.00 arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı bölgede aynı gün saat 10.00 ile 13.00 arasında ise abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle bir kesinti daha uygulanacaktır.

Başakşehir

Başakşehir ilçesi Merkez Bahçeşehir 1. Kısım mahallesi 2801. sokak bölgesinde 22 Eylül 2026 tarihinde saat 00.00 ile 05.00 arasında bakım çalışması kapsamında önleyici bakım nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Merkez Bahçeşehir 2. Kısım mahallesi Esenkent Bahçeşehir Yolu, Nezih Barut ve Şehit Polis Gaffar Okkan sokaklarında aynı gün saat 09.00 ile 12.00 arasında abone ve şube bağlantısı nedeniyle kesinti yaşanacaktır. Başak mahallesi sokaklarında saat 11.00 ile 15.00 arasında yine abone ve şube bağlantısı nedeniyle elektrik verilemeyecektir. Ayrıca Merkez Güvercintepe mahallesi İstiklal sokakta saat 14.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması sebebiyle kesinti uygulanacaktır.

Esenler

Esenler ilçesi Merkez Nine Hatun mahallesi 145., 146., 150., 151., 152., 153., 158., 159., 160., 161. ve 171. sokaklar ile Mercan, Pasinler, Seyit Onbaşı ve Çinçin Dere sokaklarında 22 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Yine aynı ilçede Merkez Menderes mahallesi 309., 311., 316., 317., 318. çıkmaz, 320., 322., 323., 326., 345., 358., 359., 361. çıkmaz, 362. ve İnönü sokaklar ile Nine Hatun mahallesi 157., 158., 160., 160/1., 161., 162., 164., 165., 166., 167., 168. çıkmaz, Mercan, Seyit Onbaşı ve İnönü sokaklarında aynı gün saat 11.30 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.