İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 22-23 İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 22 Ocak günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

AVCILAR

24 Ocak 2026 tarihinde Avcılar ilçesinde, abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Merkez Mahallesi Tüloğlu Sokak ile Ambarlı Mahallesi Çelik Sokak ve Denizköşkler Mahallesi Rüzgarlı Sokak bölgelerinde kesinti saat 09.00 ile 17.00 arasında olacaktır. Çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek yapılacaktır.

BAĞCILAR

Bağcılar ilçesinde 24 Ocak 2026 günü bakım çalışması ve önleyici bakım kapsamında elektrik kesintisi planlanmıştır. Barbaros Mahallesi ile Kazım Karabekir Mahallesi'nde belirtilen çok sayıda sokakta kesinti 09.00 ile 12.00 saatleri arasında uygulanacaktır.

BAHÇELİEVLER

Bahçelievler ilçesinde aynı gün birden fazla çalışma nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kocasinan Merkez Mahallesi'nde kapsamlı havai hat bakımı sebebiyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti yaşanacaktır. Hürriyet Mahallesi Güngören Sokak ile Fatih 1, Güneşli Çıkmazı ve Polat Sokak bölgelerinde ise abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle kesinti 10.00 ile 20.00 saatleri arasında uygulanacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

Beylikdüzü ilçesinde yatırım ve SCADA/OSOS çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi planlanmıştır. Yakupulu Mahallesi 10. Sokak'ta kesinti 09.00 ile 17.00 saatleri arasında olacaktır. Kavaklı Mahallesi genelinde ise kesinti 14.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

BÜYÜKÇEKMECE

Büyükçekmece ilçesinde 24 Ocak 2026 tarihinde iki ayrı çalışma nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Celaliye, Hürriyet ve Türkoba mahallelerinde yeni trafo merkezi tesisi çalışmaları sebebiyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır. Atatürk Mahallesi'nde ise bakım ve önleyici bakım çalışmaları nedeniyle aynı saatler arasında elektrik verilemeyecektir.

ESENYURT

Esenyurt ilçesinde farklı mahallelerde gün içerisinde çeşitli saatlerde elektrik kesintileri planlanmıştır. Akçaburgaz Mahallesi'nde yatırım ve SCADA/OSOS çalışmaları nedeniyle kesinti 09.00 ile 15.00 saatleri arasında olacaktır. Pınar, Selahaddin Eyyubi ve Çınar mahallelerinde abone ve şube bağlantısı çalışmaları sebebiyle 09.00 ile 11.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır. Orhan Gazi Mahallesi'nde ise kesinti 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

GAZİOSMANPAŞA

Gaziosmanpaşa ilçesinde 24 Ocak 2026 günü iki ayrı kesinti planlanmıştır. Merkez Mahallesi'nde abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle 08.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Karlıtepe, Yenidoğan ve Yıldıztabya mahallelerinde ise yatırım ve dönüşüm çalışmaları kapsamında kesinti 10.00 ile 18.00 saatleri arasında uygulanacaktır.