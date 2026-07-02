İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 2-3 Temmuz İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Avcılar

Gümüşpala Mahallesi’nde Alsancak, Ayvacı, Dalbastı, Damataşı, E 5 Yanyol 1 Londra Asfaltı, Gamze, Gümüş, Gümüşpala, Güzelbakan, Hacı Bey, Karakaş, Karayolları, Kasap Ahmet, Kuruçeşme, Melik Hanım, Nilgün, Rızabey, Samanyolu, Sezabey, Çoban Suyu, Çukurçeşme, İnci, İskece ve Şehit Ecevit Yıldırım sokaklarında bakım çalışması kapsamında kapsamlı TM bakımı nedeniyle 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı çalışma kapsamında Esenyurt Saadetdere Mahallesi 1. Sokak da kesintiden etkilenecektir.

Denizköşkler Mahallesi’nde Adalet, Berker, Bülbül, Denizköşkler, Ersoy, Hürriyet, Sülün, Çavuşoğlu, İlkem ve Şehit Hüseyin Demiroğlu sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ambarlı ve Cihangir mahallelerinde abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.05 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

Güneşli Mahallesi’nde 1300, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1322, 1323, 1324, 1326, 1330, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355 ve Üsküp sokaklarında bakım çalışması kapsamında kapsamlı TM bakımı nedeniyle 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güneşli Mahallesi’nin bazı bölgelerinde bakım çalışması kapsamında kapsamlı TM bakımı nedeniyle 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güneşli Mahallesi’nde 1265, 1266, 1268, 1277, 1279, 1286, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1341, 1347 ve Üsküp sokaklarında bakım çalışması kapsamında kapsamlı TM bakımı nedeniyle 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Hürriyet Mahallesi’nde 74, 75, 76, 78, Gazi Osman Paşa ve Menderes sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 19.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Mahmutbey Mahallesi’nde 2539, 2540, Gazi Mustafa Kemal, Kültür, Millet ve Soğuksu sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 19.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir

Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’nde Deniz ve Pasifik sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü

Cumhuriyet Mahallesi’nin bazı bölgelerinde yatırım, SCADA ve OSOS çalışması nedeniyle 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler

Turgut Reis Mahallesi’nde 487 ve Adem Yavuz sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Havaalanı Mahallesi’nde Gecikmez, Gençlik, Görgü, Havaalanı ve Taşocağı sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Turgut Reis Mahallesi’nde 429, 430 ve Karaosmanoğlu sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Turgut Reis Mahallesi’nde 506, 514, 519 ve 524. sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tuna Mahallesi’nde 701, 702, 703 Çıkmazı, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 711, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, Bağcılar ve Osman Gazi sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fatih Mahallesi’nde 204 ve 206. sokaklarında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

Selahaddin Eyyubi Mahallesi Erzurum Kongre Sokak, Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak, Yeşilkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak ile Örnek Mahallesi’nde 1360, 1361, 1367, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1389, 1448, 1449, 1459, Erzurum Kongre ve Fikri Sönmez sokaklarında bakım çalışması kapsamında kapsamlı TM bakımı nedeniyle 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağlarçeşme Mahallesi’nde 1106, 1114, 1117, 1118 ve 1126. sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde Defne, Kestane, Kızılcık, Mehmet Akif Ersoy, Nazım, Taflan ve Şimşir sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 07.30 ile 13.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Haznedar Mahallesi’nde Bağcılar, Burcu, Meriç ve İlkyuva sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.01 ile 12.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güneştepe Mahallesi’nde Zümrüt Sokak’ta abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri

Kavaklı Mahallesi’nde 600, Akik, Dirhem, Diyar, Güzel, Hayati, Kavaklı, Kurtbay, Serbora ve Tekyıldız sokakları ile Yeni Mahallesi’nde Ecem, Kavaklı, Mürşit, Tunca Çıkmazı, Yiğit ve Özkan sokaklarında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fevzipaşa Mahallesi’nin bazı bölgelerinde bakım çalışması kapsamında kapsamlı TM bakımı nedeniyle 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gümüşyaka Mahallesi’nde Algür, Beşikdüzü, Cahit Arf, Ekber, Gençosman, Gülderen, Güvenel Çıkmazı, Haydarpaşa, Hızırreis, Lüfer, Palamutdağ, Piri Mehmet, Raşit Çıkmazı, Toprakbastı ve Topçam sokaklarında bakım çalışması kapsamında kapsamlı TM bakımı nedeniyle 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.