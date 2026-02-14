İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 15-16 Şubat İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Şubat günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

15 Şubat 2026 tarihinde 01.00 ile 07.00 saatleri arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle, iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Avcılar ilçesi Merkez Ambarlı Mahallesi

Adil, Aksu, Alaca, Alo, Badem, Bahçe, Balaban, Bankacı, Beyazzambak, Beşevler, Birdal, Cami Yolu, Cumhuriyet, Dar, Dr. Sadık Ahmet, Dinçer, Emekli, Erencan, Etibank Tesisler Yolu, Fevzi Çakmak, Fulya, Gazete, Güleryüz, Güngör, Güven, Huzur, Hikmet, Işık, Marmara Sahil, Meltem, Mezarlık, Peri, Plaj Yolu, Prof. Dr. Mehmet Safa Karatay, Rahmi Reis, Rüzgarlı, Sahil Yolu, Sebat, Tesisler Ambarlı Yolu, Toprak, Uğurlu, Yalı, Yunus Emre, Yücel, Çelik, Çeşme, Çimenli, Öğretmenler, İhsanbey, İskele, Şahin, Şehit Abdullah Kala, Şehit Er Refik Eyilmez Sokak.

Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi

Ada Çıkmazı, Ahmet Kaya, Akgeyik, Akın, Akkoyun, Akkuzu, Altuner, Ara, Arka, Aslı, Asma, Ataman, Avize, Babacan, Balıkçı, Basmacı, Bayır, Bayrakçı, Bilen, Cevahir, Civciv, Deniz, Denizköşkler, Derya, Derya Blokları, Dr. Sadık Ahmet, Dündar, Dilaver, Dilek, Dişçi, E 5 Yanyol Londra Asfaltı, Efe, Er Çıkmazı, Ersoy, Erişir, Eğik, Ferah Çıkmazı, Fesleğen, Fikret, Filiz, Fiske, Gemi, Gemici Çıkmazı, Gönül, Gül, Gülden, Güray, Güzel, Hal Çıkmazı, Haluk, Hürriyet, Ihlamur, Itır, Karaca, Karaman, Kartal, Kazak, Kemal Sunal, Keskin, Kına, Kışla, Kopan, Koru Çıkmazı, Kulaç, Kuzu, Köşk, Levent, Leylak, Mehtap, Mert, Mızrak, Muhtar Kazım Akgül, Muzaffer, Mümtaz, Mine, Misket, Nane, Orhan Kemal, Orhan Veli, Oya, Panter, Piliç, Rana, Reyhan, Rıhtım, Rüzgarlı, Saksı, Salkım, Sarı Lal Sokak.

Avcılar ilçesi Merkez Cihangir Mahallesi

Aras, Ağaçardı, Bahadır, Bektaş, Bursa, Can Yücel, Cenk, Civa, Dicle, E 5 Yanyol Londra Asfaltı, Fırat, Gediz, Gökalp, Güner, Hamza Yerlikaya, Kadırga, Kahraman, Kalem, Karınca, Kartopu, Kızılırmak, Kolbaşı, Koçak, Kurdela, Kibele, Kilim, Kirazlı, Mandalina, Merih, Migros, Onurlu, Ormanlı, Osmanpaşa, Palacı, Portakal, Piyasa, Reşitpaşa, Sakarya, Salim Bey, Sanayi, Sarı Asma, Sarı Çiçek, Talatpaşa, Umutlu, Yasemin, Yeşilce, Yeşilırmak, Çakmaklı, Özen, Üzengi, İplik, Şahmeran, Şeftali, Şehit Murat Yüksel, Şık Sokak.

Avcılar ilçesi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi

Demet, E 5 Yanyol Londra Asfaltı, Eski Edirne Asfaltı, Hilal, Karanfil, Karataş, Mareşal, Nergis, Orhan Gazi Sokak.

Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi

E 5 Yanyol Londra Asfaltı, Fidan, Hilal, Karanfil, Karataş, Mareşal Sokak.

Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesi genelinde.

Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi genelinde.

Beylikdüzü ilçesi Yakupolu Mahallesi genelinde.

Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi

Ayasofya, Gültekin, Kocatepe, Mehmet Akif Ersoy, Olimpiyat, Zağanos Paşa, İbrahim Müteferrika Sokak.

Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi

234., 5., 7., 9., Aydın Menderes, Fatih Sultan Mehmet, Güzide, Hürriyet, İhlas Sokak.

Beylikdüzü ilçesi Yakupolu Mahallesi

10., 100., 15., 2., 224., 31., 4., 6., 78., 8., 80., 82., 84., 91., 95., Ardıç, Fatih Sultan Mehmet, Gürgen, Hercai, Hürriyet, Ilgın, Ilısu, Kervansaray, Kiraz, Lalezar, Morsalkım, Osman Gazi, Çam, Çınar, Ülker, Şehitler Sokak.

Esenyurt ilçesi Akşemseddin, Namık Kemal ve Saadetdere mahalleleri genelinde.

15 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi Büyükdere Sokak'ta bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15 Şubat 2026 tarihinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi

Aşık Mahsuni Şerif, Dalgıçkuşu, Kemal Sunal, Süzer, Cenk Koray Sokak'ta abone ve şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15 Şubat 2026 tarihinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Gaziosmanpaşa ilçesi Yeni Mahalle

601., Galeri, Hekimsuyu, Kadir Akdoğan Sokak'ta bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.