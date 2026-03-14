İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 14-15 Mart İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

14 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.00 arasında Hadımköy Mahallesi sokaklarında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılmaktadır.

Bağcılar

14 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Merkez Bağlar Mahallesi 58. Sokak, 59. Sokak, Mimar Sinan Sokak ve Şehit Hasan Uzun Sokak bölgelerinde önleyici bakım çalışması nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılmaktadır.

Bakırköy

14 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Merkez Zuhuratbaba Mahallesi Bingül, Gülbahçe, Hüdaverdi, Hür, Karabal, Leventler, Sarsılmaz, Tunaboylu, Türkiş, Yavuzevler Mektep, Yüce Tarla ve Çamlık Çeşme sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılmaktadır.

Bayrampaşa

14 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Merkez Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet, Edirne, Elazığ ve Ereğli sokaklarında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

14 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Merkez Kocatepe Mahallesi 19. Sokak, 24. Sokak ve 7. Sokak bölgelerinde abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

14 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Yıldırım Mahallesi sokaklarında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

14 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Merkez Ortamahalle Mahallesi Fetih Sokak ile Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi, Cengiz Topel, Numunebağı, Sakin, Sert, Ulubatlı ve Şafak sokaklarında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

Beylikdüzü

14 Mart 2026 tarihinde saat 03.00 ile 06.00 arasında Merkez Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Sokak bölgesinde önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılmıştır.

14 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Merkez Yakuplu Mahallesi Birlik ve Dereboyu sokaklarında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

Büyükçekmece

14 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Merkez Kumburgaz Mahallesi Adıgüzel, Akgül 1, Beylik, Burgaz, Damla 2, Dr. Sadık Ahmet, Kanun, Millet 2, Okul, Pınar, Rüya 2, Yaren, Şeker, Şelale ve Şifa 1 sokaklarında yatırım kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan altyapının yenilenmesi nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

14 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Merkez Yenimahalle Mahallesi Ahu 1, Aralık, As 1, Aslı 1, Ay, Cami 1, Candan 2, Ceylan 3, Coşar, D 100 Karayolu, Demirci, Gökçe 3, Güneş 4, Hakim 1, Hilal 3, Işık 3, Kader 2, Kuzgun 1, Mimoza 3, Nur, Papatya 3, Recep Yazıcıoğlu, Rüya, Sardunya 1, Sarp, Servet, Söğüt 2, Sibel, Yalı, Yonca, Yuva, Ödemiş, Özgür 2, Şafak 1, Şahin 3, Şirinler ve Şirinler 2 sokaklarında yatırım kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan altyapının yenilenmesi nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

Kağıthane

14 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Merkez Yahya Kemal Mahallesi Altay, Kıvrım, Okul ve Şair sokakları ile Çağlayan Mahallesi Ayazma ve Şair sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

14 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Merkez Hürriyet Mahallesi Berra ve Taşocağı sokakları ile Çağlayan Mahallesi 15 Temmuz Şehitler, Avcılar, Ayışığı, Ayvalı, Bozdemir, Dergah, Dizer, Efeler, Fevzi Çakmak, Gürsel, Halk, Hamidiye, Kumru, Melek, Murakıplar, Paşa, Poyraz, Tayfun, Taşocağı, Yüksel, Çeşminaz ve Özbek sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

14 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Merkez Harmantepe Mahallesi Güneşli, Lavanta, Tadım, Taşocağı, Yeşilce ve Yörük sokakları ile Hürriyet Mahallesi Akasya, Berra, Büklüm, Derebaşı, Hudut, Kalamış, Kavak, Kavak Kümesi, Nazende, Söğüt, Taşocağı, Çamaltı, Önder ve İlke sokakları ile Çağlayan Mahallesi 15 Temmuz Şehitler, Atakan, Fevzi Çakmak, Gürsel, Hamam, Levent, Medine, Taşocağı, Yüksel ve Şen sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır. Ayrıca aynı çalışma kapsamında Şişli ilçesi Merkez Kuştepe Mahallesi Akarca, Güney 2, Hudut, Kıvılcım, Papatya, Portakal ve Önder sokaklarında da elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Sultangazi

14 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Merkez Cebeci Mahallesi 1. Cebeci, 2455. Sokak, 2458. Sokak, 2461. Sokak, 2462. Sokak, 2463. Sokak ve 2464. Sokak bölgelerinde yatırım kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan altyapının yenilenmesi nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

14 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Merkez Cebeci Mahallesi 2458. Sokak, 2460. Sokak ve 2464. Sokak bölgelerinde yatırım kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan altyapının yenilenmesi nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

14 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında Cebeci Mahallesi sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.