İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 14-15 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

Ömerli Mahallesi'nde 15 Haziran 2026 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, mahalle genelindeki bazı sokakları kapsayacaktır.

Ömerli Mahallesi Nusret Sokak'ta 15 Haziran 2026 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Anzer, Arafat, Asmaaltı, Berivan, Beydağı, Candar, Ceyhan, Doktor, Handegül, Hasköy, Işıklar, Kayıhan, Marmara, Mehmet Efendi, Mehmetbey, Mevsim, Milas, Mircan, Namaz, Narlibahçe, Neslişah, Nevbahar, Okuyan, Pınarcık, Safir, Sakine, Sanatkâr, Sevban Mehmet, Sokullu Mehmet, Tatlıpınar, Taşova, Uğurcan, Yaylagül, Yeşilburç, Çamözü, Çankırı, Çeliktepe, İlayda ve İnkılap sokaklarında; ayrıca İslambey Mahallesi'nde bulunan Akçan, Alp, Serasker ve Sokullu Mehmet sokaklarında 15 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında yeni kablo bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan Ebubekir, Hızlı, Kaktüs, Kayalık, Yener, Yenigün ve Şirindere sokaklarında; Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde bulunan Abdülkadir Geylani, Aktan, Altınyayla, Aybars, Bakinaz, Bende, Bilginur, Erdener, Gayret, Göksel, Hüma, Kızılca, Melek, Memleket, Refah, Türksoy, Zeycan ve İtibar sokaklarında; Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Alaca Mescit, Altürk, Ayşin, Bakanay, Beziroğlu, Bülent, Birol, Gürses, Hüma, Kubbe, Melih, Nazdar, Necip, Necip Fazıl, Nurgün, Nizam, Saydam, Simya, Talimhane, Yavuzay, Yeşilkır, Yücedağ, Özsoy ve Şirindere sokaklarında 15 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 18.00 arasında yeni kablo bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAĞCILAR

15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan 1486, 1487, 1488, 1489, 1491, 1493 ve 1500 numaralı sokaklar ile Gülbahar Sokak'ta 14 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Matbaacılar 1. Sokak ve Matbaacılar 2. Sokak'ta 14 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

Adnan Kahveci Mahallesi'nin bazı bölgelerinde 15 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sahil Mahallesi'nin bazı bölgelerinde 15 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Adnan Kahveci Mahallesi'nin bazı bölgelerinde 15 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.05 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yakuplu Mahallesi'nde bulunan 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 54, 56 ve 62 numaralı sokaklar ile Barbaros, Fatih Sultan Mehmet, Selanik ve Özal sokaklarında 15 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yakuplu Mahallesi Kanuni Sokak'ta 15 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.05 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Dereağzı Mahallesi Sultan Fatih Sokak'ta 15 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ESENLER

Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan 400, 416, 419, 420 ve 425 numaralı sokaklarda 15 Haziran 2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.30 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan 435, 436, 437, 438, 439, 440, 502, 508, 509, 510, 513, 514, 515 ve 517 numaralı sokaklar ile Cengiz Topel, Karaosmanoğlu, Okul ve Çengel sokaklarında 15 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 16.30 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ESENYURT

Çınar Mahallesi'nde bulunan 1357 ve 1402 numaralı sokaklarda; Örnek Mahallesi'nde bulunan 1352, 1354, 1355, 1356, 1357, 1359, 1365, 1368, 1375 numaralı sokaklar ile Ahmet Arif Sokak'ta 15 Haziran 2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.30 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan 2103 ve 2113 numaralı sokaklar ile Ertuğrul Gazi, Haramidere, Kurtuluş ve Mehmet Akif Ersoy sokaklarında 15 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak'ta; Çınar Mahallesi'nde bulunan 1400, 1402, 1403, 1404, 1420 ve 1450 numaralı sokaklarda; Örnek Mahallesi'nde bulunan 1357, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373 ve 1375 numaralı sokaklar ile Doğan Araslı Caddesi'nde 15 Haziran 2026 tarihinde saat 13.30 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GÜNGÖREN

Sanayi Mahallesi'nde bulunan Gamze, Mine, Okçu, Saadet ve Tekin sokaklarında 15 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bulunan Fidan, Gülsever, Savaş, Çam ve Çınar sokaklarında 15 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sanayi Mahallesi'nde bulunan Adatepe, Barbaros Hayrettin, Doruk, Engin, Ergenekon, Kavak, Malazgirt, Nazlı, Oğuzhan, Piyale, Vali, Yeşilyurt, Yıldıran ve İstiklal sokaklarında 15 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sanayi Mahallesi'nde bulunan Atatürk, Aytaç, Erkaya, Eski Londra Asfaltı, Kara Ahmet ve Vehbibey sokaklarında 15 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KAĞITHANE

Ortabayır Mahallesi'nde bulunan Akkuş, Atalar, Bektaş, Caner, Dereboyu, Dereiçi, Hünkâr, Kasır, Kerim, Oltu, Sönmez, Talatpaşa ve Yaya sokaklarında; Şişli ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde bulunan Atom, Bahar, Dede Korkut, Dereboyu, Ecza, Feza, Kardeşler, Kır Gülü ve Köprülü sokaklarında 15 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Merkez Mahallesi'nde bulunan Akçay, Alan, Atmaca, Bengü, Burcu, Buse, Böğürtlen, Denizhan, Emel, Gönül, Hale, Hamza, Kemerburgaz, Lale, Nuh, Sevimli, Tatlıpınar, Taş ve Ulueren sokaklarında 15 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.