İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 12-13 Şubat İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Şubat günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

Arnavutköy Merkez Anadolu Mahallesi'nde çok sayıda sokakta 00.02 ile 07.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Dursunköy Mahallesi'nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında yatırım kapsamında SCADA ve OSOS çalışması sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Nenehatun Mahallesi'nde Fatih, Misafir ve Tebessüm sokaklarda 09.30 ile 16.30 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ile Taşoluk Mahallesi'nde bazı sokaklarda 09.30 ile 16.00 saatleri arasında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez İslambey Mahallesi'nde bazı sokaklarda 09.30 ile 16.30 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması sebebiyle kesinti uygulanacaktır.

Merkez Karaburun ve Yeniköy mahallelerinde çok sayıda sokakta 14.00 ile 19.00 saatleri arasında yatırım kapsamında SCADA ve OSOS çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

Çobançeşme Mahallesi'nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Şirinevler Mahallesi'nde bazı sokaklarda 09.00 ile 13.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması sebebiyle kesinti yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

Muratpaşa, Ortamahalle, Vatan ve Yıldırım mahallelerinde çeşitli sokaklarda 08.00 ile 15.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kocatepe Mahallesi Hal Yolu Sokak'ta 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yatırım ve dönüşüm çalışması sebebiyle kesinti yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

Merkez Ekinoba Mahallesi ile Mimar Sinan Merkez Mahallesi'nde bazı sokaklarda 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Merkez Güzelce Mahallesi'nde çok sayıda sokakta 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi kapsamında yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

Barbaros Hayrettin Paşa, Şemsipaşa, Yıldıztabya ve Merkez mahallelerinde çeşitli sokaklarda 09.00 ile 18.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Merkez ve Şemsipaşa mahallelerinde bazı sokaklarda 10.00 ile 17.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması sebebiyle kesinti yapılacaktır.

SULTANGAZİ

Malkoçoğlu ve İsmetpaşa mahallelerinde bazı sokaklarda 09.00 ile 18.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GÜNGÖREN

Akıncılar, Haznedar ve Mareşal Çakmak mahallelerinde çeşitli sokaklarda 07.00 ile 11.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Mahallesi'nde 08.00 ile 12.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması sebebiyle kesinti uygulanacaktır.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında manevra çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.