İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 11-12 Şubat İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Şubat günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Avcılar

Saat 09.00 – 15.00

Kesinti nedeni: Yatırım çalışması kapsamında SCADA ve OSOS çalışmaları

Etkilenen bölgeler: Yeşilkent Mahallesi G 167, G 168, G 169, G 170, G 171, G 172, G 174, G 175, G 176, G 184, G 217, G 520, G 521, G 523, G 524, G 550, G 551, G 552, G 553, G 554, G 555, G 558, G 737, G 790, G 796, G 797, G 861, G 862 sokakları ve Uğur Mumcu Sokak.

Saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı çalışmaları

Etkilenen bölgeler: Gümüşpala Mahallesi Kuruçeşme ve Mutlu sokakları.

Saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı çalışmaları

Etkilenen bölgeler: Gümüşpala Mahallesi Yelpaze Sokak.

Beylikdüzü

Saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Kapsamlı havai hat bakım çalışması

Etkilenen bölgeler: Gürpınar Mahallesi Ertuğrul, Evren, Güldem, Pekmez, Çizgi ve Şeref sokakları.

Saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Yatırım çalışmaları kapsamında SCADA ve OSOS çalışmaları

Etkilenen bölgeler: Yakuplu Mahallesi 194, 57, Kanuni, Sancaktar ve Yakuplu sokakları.

Saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Yatırım çalışmaları kapsamında yeni kablo bağlantısı

Etkilenen bölgeler: Dereağzı Mahallesi Aslanağzı, Beyza, Celal, Cevizli, Damla, Derman, Erler, Gazel, Gülağacı, Güldalı, Gülhatmi, Girne, Hayırlı, Karacaoğlan, Lokman, Lider, Merasim, Mete, Nimet, Osmancık, Poyraz, Rumeli, Serinpınar, Sultan Fatih, Sözen, Varan, Yavaş, İnönü ve Şahin sokakları.

Saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Yatırım çalışmaları kapsamında SCADA ve OSOS çalışmaları

Etkilenen bölgeler: Yakuplu Mahallesi Birlik ve Dereboyu sokakları.

Eyüpsultan

Saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması

Etkilenen bölgeler: Göktürk Merkez Mahallesi Kumlugeçit ve İstanbul sokakları.

Saat 09.00 – 18.00

Kesinti nedeni: Önleyici bakım çalışması

Etkilenen bölgeler: Güzeltepe Mahallesi 1. Kaynak, Baki, Sevincan, Yavuz Selim ve Çiğdem sokakları.

Saat 09.00 – 18.00

Kesinti nedeni: Önleyici bakım çalışması

Etkilenen bölgeler: Güzeltepe Mahallesi Dikmen ve Güzeltepe sokakları.

Saat 09.30 – 17.00

Kesinti nedeni: Yatırım çalışmaları kapsamında yeni kablo bağlantısı

Etkilenen bölgeler: Göktürk Merkez Mahallesi 1. Akasya, 10. Gül, 2. Efe, Başdere, Camii, Cumhuriyet, Göktürk, Hacı Rıza, Harmanlar, Soydan, Türkmen ve Çobanyıldızı Yolu sokakları.

Saat 08.00 – 15.00

Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı çalışmaları

Etkilenen bölgeler:

Eyüpsultan İslambey Mahallesi Evlice Baba Tekke, Yahya Galipbey ve Şakayık sokakları.

Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi 11. Devriye, Mektep ve Yahya Galipbey sokakları.

Yenidoğan Mahallesi Göçmenler Sokak.

Sarıyer

Saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Kapsamlı havai hat bakım çalışması

Etkilenen bölgeler: Garipçe Mahallesi Boran, Fehim ve Garipçe sokakları.

Saat 09.00 – 18.00

Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması

Etkilenen bölgeler: Emirgan Mahallesi genelinde.

Saat 09.00 – 16.00

Kesinti nedeni: Ekonomik ömür sebebiyle yenileme çalışması

Etkilenen bölgeler: Büyükdere Mahallesi Büyüktepe, Efsane Çıkmazı, Kalfa, Kireçci Çıkmazı, Sefaret Yanı, Sevimli, Uzunselvi, Yazıcı ve Çubukçu sokakları.

Saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Kapsamlı havai hat bakım çalışması

Etkilenen bölgeler: Gümüşdere Mahallesi Kıyı ve Çise sokakları.

Saat 09.00 – 16.00

Kesinti nedeni: Ekonomik ömür sebebiyle yenileme çalışması

Etkilenen bölgeler: Büyükdere Mahallesi Kasırga, Topçu Karakol, Topçubaşı Bağlar ve Çayırbaşı sokakları.

Saat 09.00 – 18.00

Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması

Etkilenen bölgeler: Ayazağa ve Reşitpaşa mahalleleri genelinde.

Saat 09.00 – 18.00

Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması

Etkilenen bölgeler: Reşitpaşa Mahallesi Denizbank Sitesi, Değirmentepe Ayhan, Değirmentepe Aykan, Kızılağaç, Narlitepe Villaları, Osman Barlas ve Şehit Ali Mergen sokakları.

Saat 09.00 – 18.00

Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması

Etkilenen bölgeler: Maden Mahallesi Camii Aralığı Sokak.

Rumeli Hisarı Mahallesi Bal, Camii Aralığı Çıkmazı, Hisarlı Salihbey, Hisarüstü Mezarlık, Hisarüstü Nispetiye, Pırlanta, Rumeli Hisarı 1., 2. ve 4. sokaklar ile Yaldız Sokak.