İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 10-11 Mart İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Avcılar

10 Mart 2026 tarihinde 07.00 ile 15.00 saatleri arasında Avcılar ilçesi Merkez Ambarlı Mahallesi'nde bulunan Aksu, Cumhuriyet, Gazete, Korkmaz, Lojman, Öğretmenler ve Ürkmez sokaklarında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı tarihte 08.00 ile 15.00 saatleri arasında Merkez Mahallesi'nde bulunan Fırın, Kıta, Menekşe, Pınar ve Şamlı sokaklarında da yine abone veya şube bağlantısı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bahçelievler

10 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Bahçelievler ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde bulunan Ferit Selimpaşa, Güzeltepe ve Sancaktepe sokaklarında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayrampaşa

10 Mart 2026 tarihinde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında Bayrampaşa ilçesi Ortamahalle Mahallesi'nde bulunan Akman, Aras, Kırgız, Uygur, Yeşil, Nene Hatun ve Özen sokaklarında ve Vatan Mahallesi'nde bulunan Gündoğan, Kanaat ve Şehit Selahattin sokaklarında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı saatler arasında Ortamahalle Mahallesi'nde bulunan Büyük Sakarya Sokak'ta da kesinti uygulanacaktır. Ayrıca 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Kartaltepe Mahallesi ile Yıldırım Mahallesi'nde bulunan Avasköy Yolu, Akgün, Akyar, Aliya İzzetbegoviç, Atilla, Barbaros, Bosna, Ceberhan, Eski Edirne Asfaltı, Fevzi Çakmak, Hüner, Mor, Millet, Nazar, Saray, Sarı, Tamer, Taşlı, Temel, Yeşilırmak, Zafer, Çam, Çanakkale, Çandarlı, Çardak, Çarşamba, Öztekîn, İkizler, Şair Akif, Şehit Cahit Büyükbayraktar, Şehit Engin Mayın, Şehit Kamil Balkan ve Şehit Ulubatlı sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü

10 Mart 2026 tarihinde 07.00 ile 15.00 saatleri arasında Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde bulunan Ayasofya Sokak'ta abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı saatler arasında Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan Topçu ve Çankaya sokaklarında yatırım ve dönüşüm çalışması sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Ayrıca 08.00 ile 15.00 saatleri arasında Yakuplu Mahallesi'nde bulunan Birlik ve Dereboyu sokaklarında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Büyükçekmece

10 Mart 2026 tarihinde 07.00 ile 15.00 saatleri arasında Büyükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Barbaros 1 ve Zengin sokaklarında ve Pınartepe Mahallesi'nde bulunan Atatürk, Aydın 5, Barbaros 1 ve Revan sokaklarında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler

10 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Esenler ilçesi Havaalanı Mahallesi'nde bulunan Gönlüm, Gülcan, Güley, Gültekin, Gülüm, Gülşah, Hacılar, Kışla ve Mehmet Akif İnan sokaklarında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Fatih, Menderes ve Nine Hatun mahallelerinde bulunan 202., 203., 205., 330., 331., 146., 174., 175., 176. ve 177. sokaklar ile Çinçin Dere, Piri Reis ve İnönü sokaklarında bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yapılacaktır. Ayrıca 11.00 ile 15.00 saatleri arasında Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan 448., 449., 450., 451., 451/1., 452., 453., 454., 455., 456., 457., 458., 459., 460., 473., 475., 476., 481., 482., 483., 484. ve 485. sokaklar ile Adem Yavuz, Anadolu, Cengiz Topel ve Park sokaklarında bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.