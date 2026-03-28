NBA'de tarihi an! Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu

Nba'de unutulmaz anlara bir yenisi daha eklendi. Amerikan Basketbol Ligi'nde ( Nba ) Houston Rockets, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 119-109 yendi. LeBron James, oğlu Bronny James'e yaptığı asistle basketbol tarihine geçti.

BABA-OĞUL AYNI SAHADA TARİH YAZDI

LeBron James'in, oğlu Bronny James'e yaptığı asist NBA tarihinde bir babanın oğluna yaptığı ilk asist olarak kayıtlara geçti. Bu an, hem tribünlerde hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Basketbol dünyasında ender görülen bu an, sporun duygusal yönünü bir kez daha gözler önüne serdi. Aynı takımda forma giyen baba-oğulun uyumu dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tarihi asistin görüntüleri kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken, NBA tarihine geçen anlar basketbolseverler tarafından yoğun şekilde paylaşıldı.