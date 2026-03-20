İSTANBUL, ANKARA, İZMİR CUMA NAMAZI kaçta kılınacak, ezan kaçta okunacak? Cuma namazı nasıl kılınır, kaç dakika sürer, kaç rekat?

Cuma namazı, İslam'ın en önemli toplu ibadetlerinden biridir ve haftanın manevî ritüelini temsil eder. Her şehirde cemâ'atle kılınan bu namaz, hem dini vecibelerin yerine getirilmesi hem de Müslümanlar arasında dayanışma ve birlik duygusunun pekişmesi açısından büyük önem taşır. 20 Mart 2026 Cuma günü için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan namaz vakitleri, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerimizde belirlenmiştir.

İSTANBUL CUMA NAMAZI KAÇTA KILINACAK?

20 Mart 2026 Cuma günü için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesinde açıklanan bilgilere göre, İstanbul'da cuma namazı saat 13:17'de kılınacaktır. İstanbul'daki camilerde bu vakitte cemâ'atle namaza durulacak ve imamın hutbesi eşliğinde farz ve sünnetler yerine getirilecektir.

ANKARA CUMA NAMAZI KAÇTA KILINACAK?

Ankara'da 20 Mart 2026 Cuma günü cuma namazı vakti 13:01 olarak belirlenmiştir. Ankara'daki müminler, öğle ezânı ile birlikte ilk sünnet rekatlarını kıldıktan sonra hutbeyi dinleyip, farz namazı cemâ'atle eda edeceklerdir.

İZMİR CUMA NAMAZI KAÇTA KILINACAK?

İzmir'de 20 Mart 2026 Cuma günü cuma namazı saati 13:24 olarak ilan edilmiştir. İzmir'de yaşayan vatandaşlar, namaz vaktinden önce camilere gelerek dört rekatlık ilk sünnet namazını kılabilir. Ardından hutbe dinlenir ve farz namaz cemâ'atle tamamlanır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazının kılınışı, Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre şu adımlarla gerçekleştirilir:

Öğle ezanı okunur ve dört rekatlık ilk sünnet namazı kılınır. Niyet sırasında, "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denir. Bu namaz, öğle namazının sünneti gibi uygulanır.

İlk rekatta Sübhaneke okunur, ardından Euzü-Besmele çekilir. Tüm rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta yalnızca Etteahiyyatü okunur, son oturuşta Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik ve Rabbena duaları yapılır.

Camide ikinci ezan okunur, imam hutbe için minbere çıkar ve hutbe okunur. Hutbe sırasında cemâ'at sessiz kalır ve konuşmaz.

Hutbe sonrası müezzin kamet getirir. Cemâ'atle iki rekat farz kılınır. Niyet: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklindedir.

Farzdan sonra dört rekat son sünnet kılınır. Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Son olarak, isteyenler zuhr-i ahir ve vaktin sünnetini kılar. Bu adım, namazın eksiksiz şekilde tamamlanmasını sağlar.

CUMA NAMAZI KAÇ DAKİKA SÜRER?

Cuma namazı süresi, cemâ'atteki katılımcıların durumu ve sünnetleri kılma tercihlerine göre değişiklik gösterir. Ortalama olarak, Cuma namazı 45 dakika ile 1 saat arasında sürer.

İlk dört rekat sünnet namaz: 10–15 dakika

Hutbe ve farz namaz: 25–30 dakika

Son sünnet ve vaktin sünneti: 10–15 dakika

Bu süre, cemâ'atin namazın her aşamasına iştirakine bağlı olarak uzayabilir veya kısalabilir.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı, farz ve sünnetleriyle birlikte toplamda on dört rekat olarak uygulanır:

İlk sünnet: 4 rekat

Farz: 2 rekat

Son sünnet: 4 rekat

Ek olarak zuhr-i ahir ve vaktin sünneti: 4 rekat

İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre, farzdan sonra kılınacak sünnet toplamda 6 rekat olabilir. Bu farklı uygulama, Hz. Ali'den rivayet edilen görüşe dayanmaktadır ve bazı cemâ'atler tarafından uygulanır.