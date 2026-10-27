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İsrail seçimleri ne zaman sonuçlanır? Netanyahu yeniden başbakan olacak mı?

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İsrail seçimleri ne zaman sonuçlanır? Netanyahu yeniden başbakan olacak mı?
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İsrail'de genel seçim süreci ve yeni hükümetin nasıl şekilleneceği uluslararası gündemde yakından takip ediliyor. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi geleceği merak edilirken, seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve Netanyahu'nun yeniden başbakanlık görevini üstlenip üstlenemeyeceği araştırılıyor. Peki, İsrail seçimleri ne zaman sonuçlanır? Netanyahu yeniden başbakan olacak mı? Detaylar haberimizde.

İsrail'de 27 Ekim 2026'da yapılan genel seçimlerde oy sayımı ve yeni hükümetin nasıl şekilleneceği gündemdeki yerini koruyor. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yeniden başbakan olup olmayacağı merak edilirken, İsrail seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da araştırılıyor. Peki, İsrail seçimleri ne zaman sonuçlanır? Netanyahu yeniden başbakan olacak mı? Detaylar...

İSRAİL SEÇİMLERİ NE ZAMAN SONUÇLANACAK?

İsrail seçimlerinde sandıkların 27 Ekim Salı günü yerel saatle 22.00'de kapanmasının ardından televizyon kanallarının çıkış anketlerini açıklaması bekleniyor. Çıkış anketleri seçim sonuçlarına ilişkin ilk tahmini tabloyu ortaya koysa da resmî sonuç olarak kabul edilmiyor.

Oy sayımının 30 Ekim'e kadar tamamlanması, kesin seçim sonuçlarının ise 4 Kasım 2026'da açıklanması öngörülüyor. Ancak partilerin parlamentoda çoğunluğu sağlayıp sağlayamayacağının netleşmesi ve yeni hükümetin kurulması daha uzun sürebiliyor.

NETANYAHU YENİDEN BAŞBAKAN OLACAK MI?

İsrail seçimlerinde Binyamin Netanyahu'nun yeniden başbakan olup olmayacağı, partilerin elde edeceği sandalye sayısına ve kurulacak koalisyona bağlı olacak. Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi ile muhalefet arasındaki yarışın sonucunda parlamentoda hükümet kurabilecek çoğunluğun oluşup oluşmayacağı belirleyici olacak.

İsrail'de başbakan doğrudan halk oylamasıyla seçilmiyor. Seçmenler parlamentodaki partilere oy veriyor; hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli Knesset'te en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Bu nedenle seçim sonuçları açıklansa bile Netanyahu'nun görevini sürdürüp sürdüremeyeceği koalisyon görüşmelerinin ardından kesinleşecek.

İSRAİL SEÇİMLERİNDE KAÇ MİLLETVEKİLİ SEÇİLECEK?

İsrail genel seçimlerinde 120 üyeli Knesset'in yeni üyeleri belirlenecek. Parlamentoda çoğunluğu elde eden siyasi blok, hükümeti kurma sürecinde avantaj sağlayacak. Ancak hiçbir partinin tek başına çoğunluğu elde edememesi durumunda koalisyon görüşmeleri önem kazanacak.

Seçimlerin ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, siyasi parti temsilcileriyle görüşerek hükümeti kurma görevini vereceği adayı belirleyecek. Görevlendirilen adayın gerekli desteği toplaması ve koalisyonu oluşturması halinde yeni hükümetin kurulması mümkün olacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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