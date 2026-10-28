İsrail'de 27 Ekim 2026'da yapılan parlamento seçimlerinin ardından oy sayımı devam ediyor. Başbakan Binyamin Netanyahu ile muhalefet lideri Gadi Eisenkot'un siyasi geleceğini yakından ilgilendiren seçimde henüz kesin sonuç açıklanmadı. Reuters'ın 28 Ekim tarihli son haberine göre, oy sayımının çarşamba günü sürmesi ve kesin sonuçların perşembe gününe kadar netleşmesinin beklenmesi nedeniyle gözler İsrail Merkez Seçim Komitesi'nin açıklamalarına çevrildi. Peki, İsrail seçimleri ne zaman sonuçlanır? Detaylar...

İSRAİL SEÇİMLERİ NE ZAMAN SONUÇLANACAK?

İsrail seçimlerinde oy sayımının 29-30 Ekim 2026 tarihlerinde netleşmesi bekleniyor. Ancak kesin seçim sonuçlarının resmen yayımlanması için belirlenen son tarih 4 Kasım 2026. İsrail Merkez Seçim Komitesi, sonuçların bu tarihe kadar değişebileceğini bildiriyor.

Bu nedenle seçim gecesi açıklanan sandık çıkış anketleri ve devam eden oy sayımına ilişkin sandalye tahminleri, kesin sonuç olarak değerlendirilmemeli. Resmî sonuçlar tamamlandığında partilerin parlamentodaki sandalye dağılımı netleşecek.

İSRAİL SEÇİMLERİNDE SON DURUM NE?

28 Ekim sabahı yayımlanan son gelişmelere göre Netanyahu'nun liderliğindeki iktidar bloğu ile Gadi Eisenkot'un öncülük ettiği muhalefet arasında hükümet kurmaya yetecek çoğunluk henüz oluşmadı. Reuters, oy sayımının sürdüğünü ve sandalye dağılımının değişebileceğini aktardı.

İsrail Meclisi 120 sandalyeden oluşuyor. Bir hükümetin kurulabilmesi için en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Bu nedenle yalnızca hangi bloğun önde olduğuna değil, partilerin koalisyon oluşturabilecek sayıya ulaşıp ulaşamayacağına da bakılıyor.

NETANYAHU SEÇİMİ KAZANDI MI?

Oyların yüzde 57,3'ünün sayıldığı İsrail seçimlerinde, Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 55, Gadi Eisenkot'un öncülük ettiği muhalefet bloğu ise 49 sandalye elde etti. Her iki taraf da hükümet kurmak için gerekli 61 milletvekiline ulaşamazken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin kazanması öngörülen 16 sandalye, hükümetin şekillenmesinde belirleyici bir konuma geldi.