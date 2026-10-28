İsrail seçimi kim kazandı? SON DAKİKA! Netanyahu seçimi kazandı mı, kaybetti mi?

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İsrail'de 27 Ekim 2026'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından gözler oy sayımından gelecek sonuçlara çevrildi. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki blok ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un öncülük ettiği muhalefet arasında başa baş süren yarış devam ediyor. Peki, İsrail seçimi kim kazandı? Netanyahu seçimi kazandı mı, kaybetti? Detaylar haberimizde.

İSRAİL SEÇİMİNİ KİM KAZANDI?

İsrail seçimlerinde henüz kesin sonuç açıklanmadı. Oyların yüzde 57,3'ünün sayıldığı tabloda Netanyahu'nun liderliğindeki iktidar bloğu 55 sandalye ile öne geçerken, muhalefet bloğunun 49 sandalyede kaldığı bildirildi. Ancak 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde hükümet kurabilmek için en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Bu nedenle Netanyahu'nun bloğunun önde olması, seçimi kesin olarak kazandığı veya yeni hükümeti tek başına kurabileceği anlamına gelmiyor. Sandalye dağılımının kesinleşmesi ve koalisyon görüşmelerinin sonucu, yeni hükümetin kim tarafından kurulacağını belirleyecek.

NETANYAHU SEÇİMİ KAZANDI MI, KAYBETTİ Mİ?

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun seçimleri kazanıp kazanmadığı henüz netleşmedi. İlk sonuçlar, Netanyahu'nun liderliğindeki Likud ve müttefiklerinin oluşturduğu bloğun sandalye sayısında önde olduğunu gösterse de hükümet kurmak için gerekli çoğunluk henüz sağlanamadı.

Muhalefet lideri Gadi Eisenkot ise seçmenlerin Netanyahu'nun başbakanlığını sürdürmesine karşı oy kullandığını savundu. Netanyahu, sağcı bir ulusal hükümet kurma çağrısı yaptı. İki liderin açıklamaları, seçim sonrası siyasi mücadelenin sonuçların açıklanmasının ardından da devam edeceğine işaret ediyor.

İSRAİL SEÇİMLERİNDE SON DURUM NE?

İsrail'deki seçimlerde 120 sandalyeli parlamentonun yeni üyeleri belirlenecek. Seçim sisteminde partiler aldıkları oy oranlarına göre milletvekilliği kazanırken, hükümetin kurulabilmesi için mecliste en az 61 sandalyelik çoğunluğun sağlanması gerekiyor.

Reuters'ın aktardığı ilk sayım verilerinde Netanyahu'nun bloğu 55, Eisenkot'un öncülük ettiği muhalefet bloğu ise 50 sandalye seviyesinde gösterildi. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin de sandalye dağılımında belirleyici olabilecek bir konumda bulunduğu bildirildi.

Sayımlar devam ederken sandalye tahminleri değişebileceği için kesin sonuçlarla ilk verilerin birbirinden ayrılması gerekiyor.

İSRAİL SEÇİMLERİNDE HÜKÜMETİ KİM KURACAK?

İsrail seçimlerinde hükümetin kim tarafından kurulacağı, partilerin mecliste elde edeceği sandalye sayısı ve koalisyon görüşmelerinin sonucuna bağlı olacak. Mevcut tabloda üç temel senaryo öne çıkıyor:

Netanyahu'nun koalisyon kurması: Netanyahu'nun liderliğindeki blok, küçük partilerle anlaşarak 61 milletvekillik çoğunluğa ulaşmaya çalışabilir.

Muhalefetin hükümet kurması: Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet, farklı siyasi partilerin desteğini alarak hükümet kurmayı deneyebilir.

Siyasi çıkmaz ve erken seçim: Taraflardan hiçbiri gerekli çoğunluğu sağlayamazsa uzun süren koalisyon görüşmeleri ve yeni seçim ihtimali gündeme gelebilir. Bu süreçte Netanyahu geçici başbakan olarak görevini sürdürebilir.

İSRAİL SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İsrail'de oy sayımı devam ederken kesin sonuçların 29 Ekim Perşembe gününe kadar netleşmesinin beklendiği bildirildi. Ancak kesin sonuçların açıklanması, itirazların değerlendirilmesi ve partilerin hükümet kurma görüşmeleri birbirinden ayrı süreçler olarak ilerleyecek.

İsrail Merkez Seçim Komitesi tarafından açıklanacak kesin veriler, partilerin parlamentodaki sandalye dağılımını ortaya koyacak. Hükümetin kurulup kurulamayacağı ise seçim sonuçlarının yanı sıra siyasi partiler arasındaki anlaşmalara bağlı olacak.

Son durum: 28 Ekim 2026 itibarıyla Netanyahu'nun seçimi kesin olarak kazandığı veya kaybettiği söylenemiyor. İlk sayım sonuçlarında iktidar bloğu önde görünse de iki ana blok da hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeye ulaşmış değil.