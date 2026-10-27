İsrail seçim sonucu saat kaçta açıklanacak?

İsrail’de sandıklar yerel saatle 22.00’de, Türkiye saatiyle 23.00’te kapandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte ülkenin önde gelen televizyon kanallarının sandık çıkış anketlerini yayımlaması bekleniyor. Oy sayımı gece boyunca sürecek; resmi sonuçların ise 4 Kasım’da onaylanması öngörülüyor. İşte İsrail seçim sonuçlarının açıklanma takvimine dair bilinmesi gerekenler.

İsrail’de seçime ilişkin ilk tablo, sandıkların kapandığı Türkiye saatiyle 23.00’ten itibaren yayımlanacak sandık çıkış anketleriyle ortaya çıkacak. Kan 11, Kanal 12 ve Kanal 13 gibi büyük televizyon kanallarının çıkış anketleri, partilerin tahmini sandalye sayılarını gösterecek. Ancak çıkış anketleri resmi sonuç niteliği taşımıyor ve kesin tabloyla farklılık gösterebiliyor.

Sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımının gece boyunca devam etmesi bekleniyor. Sayımın ilerlemesiyle birlikte partilerin oy oranları ve sandalye dağılımı netleşecek. Ancak askerler, diplomatlar ve diğer özel kategorilerdeki seçmenlerin oylarının sayımı daha uzun sürebildiği için kesin sonuçlar birkaç gün içinde ortaya çıkacak.

RESMİ SONUÇLAR NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

İsrail Merkezi Seçim Komitesi’nin resmi seçim sonuçlarını 4 Kasım’da onaylaması öngörülüyor. Sonuçlar, komitenin resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.

KATILIMDA REKOR

İsrail Merkezi Seçim Komitesi’nin verilerine göre yerel saatle 14.00 itibarıyla katılım oranı yüzde 44,9 olarak kaydedildi. Bu oran, seçimlerin aynı aşaması itibarıyla 1973’ten bu yana görülen en yüksek katılım oldu. Aynı saat dilimindeki önceki rekor 1988’de kırılmıştı ve bugünkü seviyenin 2,7 puan gerisinde kalmıştı. Ülke genelinde yaklaşık 7,3 milyon seçmen, 120 üyeli Knesset’in yeni üyelerini belirlemek için oy kullandı.

İKİ ANA BLOK YARIŞTI

Seçimde 30’dan fazla parti ve liste, yüzde 3,25’lik barajı aşmak için yarıştı. Hükümeti kurmak için mücadele eden iki ana blok bulunuyor. Bunlardan ilki, Netanyahu’nun Likud Partisi önderliğindeki ve aşırı sağcı ile ultra-Ortodoks partilerin de yer aldığı koalisyon. İkincisi ise 2015-2019 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı yapan 66 yaşındaki Gadi Eisenkot’un Yashar Partisi, Demokratlar, Yisrael Beiteinu ve Birlikte İttifakı’ndan oluşan muhalefet koalisyonu.