İsrail seçim sonucu saat kaçta açıklanacak?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail’de 7 Ekim 2023 saldırılarından bu yana yapılan ilk genel seçimde oy verme işlemi tamamlandı. Başbakan Binyamin Netanyahu ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot arasında başa baş geçen yarışın ardından gözler sonuçlara çevrilirken, “İsrail seçim sonucu saat kaçta açıklanacak?” sorusu en çok araştırılan konular arasına girdi.
İsrail’de sandıklar yerel saatle 22.00’de, Türkiye saatiyle 23.00’te kapandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte ülkenin önde gelen televizyon kanallarının sandık çıkış anketlerini yayımlaması bekleniyor. Oy sayımı gece boyunca sürecek; resmi sonuçların ise 4 Kasım’da onaylanması öngörülüyor. İşte İsrail seçim sonuçlarının açıklanma takvimine dair bilinmesi gerekenler.
İSRAİL SEÇİM SONUCU SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
İsrail’de seçime ilişkin ilk tablo, sandıkların kapandığı Türkiye saatiyle 23.00’ten itibaren yayımlanacak sandık çıkış anketleriyle ortaya çıkacak. Kan 11, Kanal 12 ve Kanal 13 gibi büyük televizyon kanallarının çıkış anketleri, partilerin tahmini sandalye sayılarını gösterecek. Ancak çıkış anketleri resmi sonuç niteliği taşımıyor ve kesin tabloyla farklılık gösterebiliyor.
OY SAYIMI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?
Sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımının gece boyunca devam etmesi bekleniyor. Sayımın ilerlemesiyle birlikte partilerin oy oranları ve sandalye dağılımı netleşecek. Ancak askerler, diplomatlar ve diğer özel kategorilerdeki seçmenlerin oylarının sayımı daha uzun sürebildiği için kesin sonuçlar birkaç gün içinde ortaya çıkacak.
RESMİ SONUÇLAR NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?
İsrail Merkezi Seçim Komitesi’nin resmi seçim sonuçlarını 4 Kasım’da onaylaması öngörülüyor. Sonuçlar, komitenin resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.
KATILIMDA REKOR
İsrail Merkezi Seçim Komitesi’nin verilerine göre yerel saatle 14.00 itibarıyla katılım oranı yüzde 44,9 olarak kaydedildi. Bu oran, seçimlerin aynı aşaması itibarıyla 1973’ten bu yana görülen en yüksek katılım oldu. Aynı saat dilimindeki önceki rekor 1988’de kırılmıştı ve bugünkü seviyenin 2,7 puan gerisinde kalmıştı. Ülke genelinde yaklaşık 7,3 milyon seçmen, 120 üyeli Knesset’in yeni üyelerini belirlemek için oy kullandı.
İKİ ANA BLOK YARIŞTI
Seçimde 30’dan fazla parti ve liste, yüzde 3,25’lik barajı aşmak için yarıştı. Hükümeti kurmak için mücadele eden iki ana blok bulunuyor. Bunlardan ilki, Netanyahu’nun Likud Partisi önderliğindeki ve aşırı sağcı ile ultra-Ortodoks partilerin de yer aldığı koalisyon. İkincisi ise 2015-2019 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı yapan 66 yaşındaki Gadi Eisenkot’un Yashar Partisi, Demokratlar, Yisrael Beiteinu ve Birlikte İttifakı’ndan oluşan muhalefet koalisyonu.
SEÇİM ÖNCESİ TAHMİNLER
Seçim öncesi tahminlere göre Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi’nin 22 ila 24, Netanyahu liderliğindeki Likud’un ise 21 ila 23 sandalye kazanması bekleniyordu. Naftali Bennett ve Yair Lapid liderliğindeki Birlikte İttifakı’na 13-14, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar’a 8-9 sandalye öngörüldü. Hadash, Balad ve Ta’al’dan oluşan Ortak Liste’nin 9-10, Avigdor Liberman liderliğindeki Yisrael Beiteinu’nun 8, Birleşik Tevrat Yahudiliği’nin 8 sandalye alması bekleniyordu. Aryeh Deri liderliğindeki Şas ile Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Otzma Yehudit’e 7-8’er sandalye, Bezalel Smotrich ve Moshe Feiglin liderliğindeki Dini Siyonizm-Zehut ile Mansur Abbas liderliğindeki Ra’am’a ise 5-6’şar sandalye öngörüldü.
SEÇİM GÜNÜ AÇIKLAMALAR
Seçim günü yüksek katılımın ardından Netanyahu, sosyal medya hesabından destekçilerine seslenerek sol kesimin aktivistlerinin sandıklara akın ettiğini, sağ kesimin ise kayıtsız kaldığını öne sürdü ve seçmenlerini Likud’a oy vermeye çağırdı. Netanyahu, Batı Kudüs’te oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada ise seçimlere müdahale edilmeye çalışıldığını iddia ederek, polisin seçmenlere rüşvet vermek amacıyla para taşıdığından şüphelenilen 3 kişiyi gözaltına aldığını söyledi. Necef başta olmak üzere Arap seçmenlerin sandıklara yoğun ilgi göstermesi de seçim gününün dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.
SONUÇLARDAN SONRA NE OLACAK?
İsrail tarihinde hiçbir parti 120 sandalyelik mecliste tek başına 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşamadı. Seçim öncesi anketler de iki ana bloktan hiçbirinin çoğunluğu sağlayamayacağını gösteriyordu. Sonuçların ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurma görevini en güçlü adaya verecek. Görevlendirilen adayın 61 sandalyeye ulaşacak bir koalisyon kurmak için 28 günü olacak; bu süre 14 gün daha uzatılabilecek. Hükümet kurulamaması halinde ülke yeniden seçime gidebilecek.
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