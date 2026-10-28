İsrail seçim sonuçları SON DAKİKA! İsrail Başbakanı kim oldu, Netanyahu seçimi kaybetti mi?

Sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu’nun Likud Partisi 25 sandalyeyle birinci parti olurken, Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi 21 sandalyeyle ikinci sırada yer aldı. Ancak bloklar bazında tablo farklı: İsrail devlet televizyonunun aktardığı çıkış anketine göre Netanyahu’ya muhalif blok 52, Netanyahu’yu destekleyen partiler ise 50 sandalyede kalıyor. Hiçbir blok hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeye ulaşamazken, Arap listeleri toplam 17 sandalyeyle kilit konuma yükseldi. İşte İsrail seçimlerinde son durum.

NETANYAHU SEÇİMİ KAYBETTİ Mİ?

Sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu’nun seçimi kazandığı ya da kaybettiği henüz söylenemiyor. Netanyahu’nun Likud Partisi, seçim öncesi anketlerin aksine 25 sandalyeyle birinci parti olarak öne çıktı. Ancak Netanyahu’yu destekleyen partilerin toplamı 50 sandalyede kalırken, muhalefet bloğu 52 sandalyeyle Netanyahu koalisyonunun önüne geçti. Bu tablo, Netanyahu’nun mevcut koalisyonuyla yeniden hükümet kurmasının zor olduğunu, ancak muhalefetin de çoğunluğa ulaşamadığını gösteriyor.

İSRAİL BAŞBAKANI KİM OLDU?

İsrail’in yeni başbakanı henüz belli değil. İsrail’de başbakanı seçmenler doğrudan belirlemiyor; meclisteki 61 sandalyelik çoğunluğu sağlayan koalisyonun lideri başbakan oluyor. Sandık çıkış anketlerine göre hiçbir blok bu çoğunluğa ulaşamadığı için yeni başbakan, seçim sonrasında yürütülecek koalisyon görüşmeleriyle belli olacak. Yeni hükümet kurulana kadar Netanyahu, başbakanlık görevini sürdürecek.

SANDIK ÇIKIŞ ANKETİNE GÖRE PARTİLERİN SANDALYE SAYILARI

Sandık çıkış anketlerine göre Likud Partisi 25 sandalyeyle birinci, Yashar Partisi 21 sandalyeyle ikinci oldu. Muhalefet bloğunda yer alan eski başbakanlar Naftali Bennett ve Yair Lapid’in Birlikte Listesi 14, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar 10, Avigdor Liberman’ın Yisrael Beiteinu Partisi ise 8 sandalye kazandı. İktidar bloğunda ise Itamar Ben-Gvir’in Otzma Yehudit Partisi 7, Bezalel Smotrich’in Dini Siyonizm Partisi 6, ultra-Ortodoks Şas Partisi ve Birleşik Tevrat Yahudiliği ise 6’şar sandalye elde etti.

ARAP LİSTELERİ KİLİT KONUMA YÜKSELDİ

İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun katılım gösterdiği seçimde, onları temsil eden iki Arap listesi meclise toplam 17 milletvekili göndermeyi başardı. Bu sonuç, iki ana bloğun da 61 sandalyeye ulaşamadığı bir tabloda Arap partilerini hükümet kurma sürecinde kilit konuma taşıdı. Ancak seçim öncesinde hem Netanyahu hem de Eisenkot, Arap partileriyle ittifak kurmaya sıcak bakmadıklarını ifade etmişti.

ANKETLER TERS ÇIKTI

Seçim öncesi yayımlanan son anketlerde Eisenkot’un Yashar Partisi 22-24 sandalyeyle birinci, Netanyahu’nun Likud Partisi ise 21-23 sandalyeyle ikinci sırada gösteriliyordu. Ancak sandık çıkış anketlerinde Likud, beklentilerin üzerine çıkarak birinci parti oldu; Yashar Partisi ise beklentilerin altında kaldı.

KATILIMDA TARİHİ REKOR

İsrail Merkezi Seçim Komitesi’nin verilerine göre seçimde katılım oranı yaklaşık yüzde 74 olarak kaydedildi. Bu oran, seçimlerin aynı aşaması itibarıyla 1973’ten bu yana görülen en yüksek katılım oldu. Yaklaşık 7,3 milyon seçmen, 12 bin 18 seçim istasyonunda oy kullandı.

HÜKÜMET NASIL KURULACAK?

İsrail tarihinde hiçbir parti 120 sandalyelik mecliste tek başına 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşamadı. Seçim sonuçlarının ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurma görevini en güçlü adaya verecek. Görevlendirilen adayın koalisyon kurmak için 28 günü olacak; bu süre 14 gün daha uzatılabilecek. Hükümet kurulamaması halinde ülke yeniden seçime gidebilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Sandık çıkış anketleri resmi sonuç niteliği taşımıyor ve kesin tablo oy sayımının tamamlanmasıyla netleşecek. Resmi sonuçların 4 Kasım’da onaylanması öngörülüyor. Sayımın ilerlemesiyle birlikte haberimiz güncellenecek.