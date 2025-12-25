İsmet İnönü ne zaman vefat etti? İsmet İnönü vefat edeli kaç yıl oldu?

25 Aralık, Türk siyaset ve tarihinin önemli figürlerinden İsmet İnönü'nün aramızdan ayrıldığı günü hatırlamak için öne çıkıyor. İnönü'nün yaşamı, Cumhuriyet'in inşasında oynadığı rol ve siyasi mirası, hem tarih meraklılarının hem de güncel gelişmeleri takip edenlerin gündeminde sıkça yer buluyor. Bu tarih, onun etkilerini ve Cumhuriyet tarihindeki izlerini yeniden gözden geçirmek için fırsat sunuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSMET İNÖNÜ NE ZAMAN VEFAT ETTİ?

İsmet İnönü, 25 Aralık 1973 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Bir hafta süren rahatsızlık sonrası vefat eden İnönü, Cumhuriyet tarihinin en önemli devlet adamlarından biri olarak Türkiye'nin yakın tarihine damgasını vurmuştu. Vefatının ardından hükümet kararıyla naaşı Anıtkabir'e defnedildi ve törenle sonsuz istirahatine kavuştu.

İSMET İNÖNÜ VEFAT EDELİ KAÇ YIL OLDU?

2025 yılı itibarıyla İsmet İnönü'nün vefatının üzerinden 52 yıl geçti. Yaklaşık yarım yüzyıl önce hayatını kaybeden İnönü'nün devlet yönetiminde ve Türk siyasetinde bıraktığı izler, bugün hâlâ güncel tartışmalar ve anma etkinlikleriyle hatırlanıyor.

İSMET İNÖNÜ KİMDİR?

İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı ve Kurtuluş Savaşı'nın en kritik askeri ve diplomatik liderlerinden biridir. 24 Eylül 1884'te İzmir'de doğan İnönü, Sivas Askeri Rüştiyesi ve Topçu Harbiyesi'nde eğitim aldıktan sonra Harp Akademisi'ni birincilikle tamamladı.

Birinci Dünya Savaşı'nda başkomutanlık karargahında Harekat Şubesi Müdürlüğü görevini yürüttü ve ardından Trakya, Doğu ve Suriye cephelerinde çeşitli kolordu komutanlıkları üstlendi.

Milli Mücadele döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın çalışma arkadaşı olarak Ankara'ya geçerek TBMM'de görev aldı. Düzenli ordunun kurulması, Batı Cephesi'nde Birinci ve İkinci İnönü Muharebeleri zaferleri, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz sürecindeki katkılarıyla hem cephede hem de diplomasi alanında Türkiye'nin gücünü pekiştirdi.

1922'de Dışişleri Bakanı olarak Lozan Barış Konferansı'na katıldı ve Türkiye'nin bağımsızlığının tanınmasında öncü rol oynadı. Atatürk'ün vefatından sonra 11 Kasım 1938'de Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı oldu ve II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'yi savaşın dışında tutan politikalar geliştirdi.

Ayrıca çok partili demokratik hayata geçişi sağlayarak Türkiye'nin siyasi sisteminin dönüşümünde etkili oldu.

İSMET İNÖNÜ NEDEN VEFAT ETTİ?

İsmet İnönü, 25 Aralık 1973 tarihinde bir haftalık süren rahatsızlığın ardından hayatını kaybetti. Vefat nedeni olarak yaşlılığa bağlı sağlık sorunları ve geçirdiği rahatsızlık öne çıkmaktadır. Cumhuriyet tarihine yön veren devlet adamlarından biri olan İnönü'nün vefatı, ülke genelinde derin bir üzüntüyle karşılanmış ve resmi törenlerle anılmıştır.

İSMET İNÖNÜ KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

24 Eylül 1884 doğumlu olan İsmet İnönü, 25 Aralık 1973'te 89 yaşında vefat etti. Yaklaşık doksan yıllık yaşamında Türkiye'nin hem askeri hem siyasi tarihine yön veren İnönü, Cumhuriyet'in kuruluşundan çok partili hayata geçişine kadar birçok kritik dönemin aktörlerinden biri olarak tarihe geçti.