İsmail Yüksek kimdir? Aston Villa maçında penaltı yaptıran İsmail Yüksek kaç yaşında, nereli?

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İngiltere'de Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Maçta penaltı yaptıran ve ardından oyundan alınan orta saha İsmail Yüksek, yenilginin faturası kesilen isimlerden biri oldu. Peki, İsmail Yüksek kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

İsmail Yüksek, Fenerbahçe'de ve A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen bir orta saha oyuncusu. Fenerbahçe'ye 2020'de TFF 3. Lig ekibi Gölcükspor'dan geldi. Fanatik onu 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen, iki ayağını da kullanan bir oyuncu olarak tanıtıyor.

İSMAİL YÜKSEK KAÇ YAŞINDA?

26 Ocak 1999 doğumlu olan İsmail Yüksek, 27 yaşında.

İSMAİL YÜKSEK NERELİ?

Yüksek, Bursa'nın İznik ilçesinde doğdu. Futbola da Bursa'da başladı: 2011'de Bursaspor'un altyapısına girdi, sonra amatör olarak Yeşil Bursa ve Bursa Yıldırımspor'da oynadı.

İSMAİL YÜKSEK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel kariyeri Gölcükspor'da başladı; 31 Ağustos 2018'de kulüple üç yıllık sözleşme imzaladı. Goal'ün haberine göre 2019-20 sezonunda TFF 3. Lig'de Gölcükspor formasıyla 27 maçta 8 gol attı. Fenerbahçe, 8 Mayıs 2020'de onu yeni sezonun ilk transferi olarak açıkladı ve beş yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertliler onu önce kiraya gönderdi. Yüksek sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'da oynadı. Fanatik'in aktardığına göre 2022 yazında Jorge Jesus döneminde takımda kaldı ve Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Dinamo Kiev maçında ilk 11'de başladı. Türkiye Gazetesi'nin Mayıs 2025'teki haberine göre Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı.

İSMAİL YÜKSEK'İN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

A Milli Takım'daki ilk maçına 22 Eylül 2022'de, UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg karşısında çıktı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçta 81. dakikada Orkun Kökçü'nün yerine oyuna girdi ve altı dakika sonra attığı golle skoru 3-3'e getirdi. TRT Haber'e göre bu, milli formayla ilk maçı ve ilk golüydü. Yüksek, EURO 2024'e giden 26 kişilik kadroda yer aldı; 2 Haziran 2026'da açıklanan Dünya Kupası kadrosunda da adı vardı.

İSMAİL YÜKSEK NEDEN GÜNDEMDE?

Fenerbahçe, 14 Ekim 2026'da Villa Park'ta oynanan maçta Aston Villa'ya 6-0 yenildi. DHA'nın maç raporuna göre goller Manzambi (12), Jackson (31 ve 39), Barkley (68 penaltıdan ve 72) ve Abraham'dan (90) geldi. İlk 11'de başlayan Yüksek, 67. dakikada ceza sahasında Manzambi'ye müdahale etti. Hakem Ivan Kruzliak penaltı noktasını gösterdi, Barkley de skoru 4-0 yaptı. Yüksek bu pozisyondan kısa süre sonra oyundan alındı, yerine Bartuğ Elmaz girdi. Fenerbahçe iki maçın ardından 1 puanda kaldı.

Mynet'in aktardığına göre teknik direktör Bülent Uygun yenilgiyi "İki İsmail'e yazar" sözleriyle Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal'a ve İsmail Yüksek'e bağladı. Hürriyet'in derlediği yorumlarda Güntekin Onay, Yüksek'in topu iyi kazandığını ama sonrasında fazlasını yapmaya çalışırken top kaybettiğini yazdı.

İSMAİL YÜKSEK EVLİ Mİ?

Evet. İsmail Yüksek, 18 Temmuz 2026'da mimar Esen Matraş ile evlendi. İHA'nın haberine göre nikah şahitleri Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, eski başkan Ali Koç, eski bakan Faruk Çelik ve iş insanı Ziya Eren'di. Takvim'e göre çift Ocak 2026'da nişanlanmıştı.