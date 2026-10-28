Ismail Jakobs kimdir? Ismail Jakobs milli takımı neden bıraktı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Galatasaray'ın sol beki Ismail Jakobs, Senegal Milli Takımı'ndaki kariyerini noktaladı. 27 yaşındaki futbolcu kararını 28 Ekim 2026 akşamı sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Jakobs mesajında milli takıma genç yaşta geldiğini, şimdi bir yetişkin olarak veda ettiğini yazdı. Senegal formasıyla hazırlık maçlarında, elemelerde, Afrika Uluslar Kupası'nda ve Dünya Kupası'nda oynadı.

ISMAIL JAKOBS MİLLİ TAKIMI NEDEN BIRAKTI?

Ismail Jakobs, milli takımı kulüp kariyerine odaklanmak ve kendisine, ailesine daha fazla zaman ayırmak için bıraktığını açıkladı. Gerekçesini şöyle anlattı: "Çünkü zaman çok kıymetli ve bazı anlar bir daha asla geri gelmiyor."

Almanya'da büyüdüğünü hatırlatan Jakobs, Senegal'in kendisini sıcak karşıladığını söyledi. Senegalli bir babanın oğlu olarak babasının hayalini de gerçekleştirdiğini belirtti. Ülkeyle bağının kopmayacağını, ileride futbol dışında da katkı vermek istediğini ekledi. Mesajını "Senegal'den asla vazgeçmeyiz!" sözüyle bitirdi.

ISMAIL JAKOBS KİMDİR?

Ismail Jakobs, Galatasaray'da forma giyen Senegalli sol bek. Sol kanatta ve orta sahanın sol tarafında da görev yapabiliyor. Boyu 1,84 metre.

ISMAIL JAKOBS KAÇ YAŞINDA?

Ismail Jakobs 27 yaşında. 17 Ağustos 1999'da doğdu.

ISMAIL JAKOBS NERELİ?

Ismail Jakobs Almanya doğumlu. Babası Senegalli, çocukluğu ve gençliği Almanya'da geçti. Milli takım seçiminde baba tarafını tercih etti ve Senegal formasını giydi.

ISMAIL JAKOBS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ismail Jakobs futbola Almanya'da Bliesheim'ın altyapısında başladı. Sonra 1. FC Köln'ün altyapısına geçti ve profesyonel kariyerini de bu kulüpte açtı. Köln'de beş sezon geçirdikten sonra 2021 yazında Ligue 1 ekibi Monaco'ya transfer oldu.

ISMAIL JAKOBS GALATASARAY'A NE ZAMAN GELDİ?

Ismail Jakobs, Galatasaray'a Eylül 2024'te Monaco'dan kiralık olarak geldi. Sarı-kırmızılı kulüp 2025'te oyuncunun bonservisini aldı. Milli takım kararını açıklarken önceliğinin artık kulüp kariyeri olduğunu söyleyen Jakobs, sezonu Galatasaray'da sürdürüyor.