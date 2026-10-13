İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı: 2026 İŞKUR Gençlik Programı başvuruları nereden, nasıl yapılır, şartları neler?

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Üniversite öğrencilerine eğitim hayatlarını sürdürürken çalışma deneyimi kazanma ve gelir elde etme imkânı sunan İŞKUR Gençlik Programı için başvuru süreci araştırılıyor. 2026-2027 dönemi için kontenjanın 150 bine çıkarılacağının duyurulmasıyla birlikte öğrenciler, başvuru ekranına nasıl ulaşabileceklerini ve programa katılmak için hangi koşulları karşılamaları gerektiğini öğrenmek istiyor. İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler ve başvurular hangi tarihlerde yapılacak?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI

İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı için TIKLAYIN.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

İŞKUR Gençlik Programı, devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve çalışma hayatına hazırlanmalarını sağlamak amacıyla uygulanan bir iş gücü uyum programı olarak öne çıkıyor.

Programa katılan öğrenciler, üniversitelerinde belirlenen faaliyetlerde haftada 1 ila 3 gün görev alabiliyor. Çalışma deneyiminin yanı sıra iş arama yöntemleri, öz geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, finansal okuryazarlık ve etkili iletişim gibi alanlarda eğitim desteği de sunuluyor.

İŞKUR Gençlik Programı'ndan devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabiliyor. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programa katılamazken kaydı dondurulmuş veya pasif durumda olan öğrenciler de başvuru yapamıyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR Gençlik Programı'na başvurmak isteyen öğrencilerin belirlenen uygunluk koşullarını karşılaması gerekiyor. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurması ve İŞKUR'a kayıtlı bulunması şartları aranıyor.

Bunun yanında başvuru sahiplerinin hane geliri ve sigortalılık koşullarına uygun olması, yaşlılık veya malullük aylığı almaması ve başka bir aktif iş gücü ya da işsizlik sigortası programından yararlanmaması gerekiyor. Başvuru öncesindeki bir aylık sigortalılık durumu da değerlendirmeye alınıyor. Programı uygulayan üniversitede belirli sürelerle çalışmış kişiler için ayrıca kısıtlamalar uygulanabiliyor.

Başvuru şartları arasında hane gelirine ilişkin sınır da bulunuyor. Mevcut düzenlemeye göre aynı adreste yaşayan kişilerin çalışma karşılığında elde ettiği aylık toplam kazancın net asgari ücretin üç katını aşmaması gerekiyor. 2026 yılı net asgari ücreti 28 bin 75 lira 50 kuruş olduğundan, bu tutar üzerinden hesaplanan gelir sınırı 84 bin 226 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor.

Öğrenci yurtları, sığınma evleri ve benzeri toplu yaşam alanlarında kalanlar ile mevzuat kapsamında kimlik bilgileri gizlenen kişiler için hane geliri şartı aranmıyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDA NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 2026 yılı için öğrencilere fiilen katıldıkları her gün karşılığında 1.375 TL ödeme yapılıyor. Katılım gününe bağlı olarak değişen bu tutar, öğrencilerin elde edeceği toplam geliri de belirliyor.

Günlük ödeme üzerinden hesaplandığında programa 5 gün katılan öğrenci 6.875 TL, 10 gün katılan öğrenci 13.750 TL, 14 gün katılan öğrenci ise 19.250 TL gelir elde edebiliyor. Ödemeler sabit bir aylık ücret şeklinde yapılmıyor; öğrencinin programa katıldığı gün sayısına göre hesaplanıyor.

2027 yılı için uygulanacak ödeme tutarının ayrıca açıklanması gerekiyor.

ÖĞRENCİLER HAFTADA KAÇ GÜN ÇALIŞACAK?

Program, üniversite öğrencilerinin derslerine devam edebilmesi için esnek bir katılım modeliyle yürütülüyor. Öğrenciler haftada en fazla 3 gün, toplam 22,5 saat görev alabiliyor. Günlük çalışma süresi ise 7,5 saatle sınırlandırılıyor.

Programın uygulama süresi en fazla 10 ay olarak belirlenirken, katılımcılar toplamda en fazla 140 fiilî gün programdan yararlanabiliyor.

Programa kabul edilen öğrenciler üniversitelerin farklı birimlerinde ve faaliyetlerinde görev üstlenebiliyor. Kütüphane ve dokümantasyon çalışmaları, dijital arşivleme, laboratuvar ve araştırma faaliyetlerine destek, öğrenci işleri, sosyal ve kültürel etkinlikler, çevre projeleri ve dijital dönüşüm çalışmaları bu alanlar arasında bulunuyor. Kariyer merkezleri, sosyal sorumluluk projeleri ve çeşitli idari faaliyetler de öğrencilerin görev alabileceği alanlar arasında yer alıyor.

Program kapsamında temizlik işleri ile tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde görevlendirme yapılmıyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR Gençlik Programı'nın 2026-2027 dönemi başvuruları, üniversiteler için açılan ilanlar üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapmayı düşünen öğrencilerin öncelikle kendi üniversitelerinin resmî internet sitesinde yayımlanan duyuruları kontrol etmesi gerekiyor.

İlgili üniversite için başvuru ilanı açıldığında öğrenciler, İŞKUR e-Şube sistemine giriş yaparak programa başvurabiliyor. Başvuru işlemleri için https://esube.iskur.gov.tr adresi kullanılabiliyor. Programla ilgili duyurular İŞKUR'un resmî internet sitesi üzerinden de takip edilebiliyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN? ÖĞRENCİLER NASIL SEÇİLECEK?

İŞKUR Gençlik Programı için tüm üniversiteleri kapsayan ortak bir başvuru takvimi bulunmuyor. Üniversiteler, kendilerine ayrılan kontenjanlar doğrultusunda başvuru başlangıç ve bitiş tarihlerini ayrı ayrı duyuruyor. Bu nedenle öğrencilerin kendi üniversitelerinin güncel ilanlarını takip etmesi önem taşıyor.

Katılımcıların belirlenmesinde noter huzurunda kura yöntemi uygulanıyor. Kurada adı çıkan adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığı kontrol ediliyor. Gerekli koşulları sağlayan öğrenciler arasından nihai katılımcı listeleri oluşturuluyor.

2026-2027 döneminde kontenjanın 150 bine yükseltilmesi hedefiyle birlikte programa başvurmayı planlayan öğrencilerin üniversitelerinin resmî duyurularını ve İŞKUR'un güncel ilanlarını takip etmesi gerekiyor.