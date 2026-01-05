Türkiye siyasetinde dikkat çeken gelişmelerden biri Kahramanmaraş cephesinde yaşandı. CHP listesinden seçilerek TBMM'ye giren DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karatutlu'nun istifasının ardından siyasi rotasına ilişkin kulis bilgileri netleşirken, kamuoyunun gündemine Ak Parti'ye katılım iddiası oturdu. Peki, İrfan Karatutlu kimdir? İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden neden istifa etti, Ak Parti'ye mi geçiyor? Detaylar haberimizde...

İRFAN KARATUTLU KİMDİR?

Türk siyasetinde son dönemde yaşanan parti geçişleriyle birlikte kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biri olan İrfan Karatutlu, 1965 yılında Kahramanmaraş'ta doğmuştur. Eğitim ve meslek hayatında sağlık, yönetim ve akademi alanlarını bir arada yürüten Karatutlu, çok yönlü bir kariyer profiline sahiptir.

Eğitim Hayatı ve Akademik Birikimi

İrfan Karatutlu, lise öğrenimini 1983 yılında Kahramanmaraş İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı. Uzmanlık eğitimini ise İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nde yaptı.

Akademik gelişimini farklı alanlarda sürdürmeye devam eden Karatutlu;

İstanbul Üniversitesi AUZEF Sosyoloji (Lisans)

Anadolu Üniversitesi AÖF Adalet (Ön Lisans – 2018)

Anadolu Üniversitesi AÖF Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ön Lisans – 2020)

Anadolu Üniversitesi AÖF Sağlık Yönetimi (Ön Lisans – 2022)

Atatürk Üniversitesi ATAUZEM İlahiyat (Ön Lisans – 2022)

programlarından mezun oldu.

Ayrıca;

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Aynı üniversitede İlahiyat Fakültesi lisans eğitimine devam etmektedir.

Mesleki Kariyeri ve Kamu Görevleri

İrfan Karatutlu, meslek hayatı boyunca Sağlık Bakanlığı bünyesinde hem hekim hem de yönetici kadrolarında görev aldı. Bunun yanı sıra özel hastanelerde hekimlik ve yöneticilik yaptı. Sağlık alanındaki bu uzun soluklu tecrübe, siyasi kariyerinde de dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

Milletvekilliği Süreci

Karatutlu, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde CHP listelerinden seçilerek 28. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Seçim sonrası siyasi faaliyetlerini Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) çatısı altında sürdürdü.

İRFAN KARATUTLU DEVA PARTİSİ'NDEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, partisinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Bu istifa ile birlikte DEVA Partisi'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 8'e, Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı ise 20'ye düştü.

İrfan Karatutlu, istifa kararına ilişkin açıklamasını A Haber'e verdiği demeçte net ifadelerle dile getirdi. Karatutlu açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

"Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmam gerektiğini düşündüğüm için Ak Parti'ye katılıyorum."

İRFAN KARATUTLU AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

İrfan Karatutlu'nun istifasının ardından kamuoyunun en çok merak ettiği konu, Ak Parti'ye geçip geçmeyeceği oldu. Bu konuya ilişkin bilgiler netlik kazanmış durumda.

Edinilen bilgilere göre, İrfan Karatutlu'nun çarşamba günü AK Parti Grup Toplantısı'nda AK Parti'ye katılması bekleniyor. Katılımın, AK Parti Grup Toplantısı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacak üyelik rozeti ile resmiyet kazanacağı öğrenildi.

AK Parti'nin Milletvekili Sayısı

Karatutlu'nun AK Parti'ye katılımıyla birlikte:

AK Parti'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 273'e yükselecek.

Bu gelişme, Meclis aritmetiği açısından önemli bir değişiklik olarak kayda geçecek.