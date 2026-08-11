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Pezeşkiyan, Hamaney'in sağlık durumunu paylaştı

Pezeşkiyan, Hamaney'in sağlık durumunu paylaştı Haber Videosunu İzle
Pezeşkiyan, Hamaney'in sağlık durumunu paylaştı
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Mücteba Hamaney ile yaptığı görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, sağlık durumunun iyi olduğunu ve 7 saat görüşen birinin sağlık sorunu olamayacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Mücteba Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

"GÖRÜŞME VERİMLİ GEÇTİ"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, siyasi parti başkanlarıyla dün yaptığı toplantıda ülke lideri Mücteba Hamaney'le önceki gün gerçekleştirdiği görüşmenin 'verimli' geçtiğini söyledi.

"SAĞLIK DURUMU İYİ" 

Hamaney ile her konu hakkında konuştuklarını belirten Pezeşkiyan, "Sağlık yönünden durumu iyi. 7 saat bizimle konuşan birinin sağlık sorununun olması beklenemez" ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, toplantıda Hamaney'le fikir alışverişinde bulunduklarını ve yönlendirmelerini dinlediklerini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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