Pezeşkiyan, Hamaney'in sağlık durumunu paylaştı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Mücteba Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

"GÖRÜŞME VERİMLİ GEÇTİ"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, siyasi parti başkanlarıyla dün yaptığı toplantıda ülke lideri Mücteba Hamaney'le önceki gün gerçekleştirdiği görüşmenin 'verimli' geçtiğini söyledi.

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Hamaney ile her konu hakkında konuştuklarını belirten Pezeşkiyan, "Sağlık yönünden durumu iyi. 7 saat bizimle konuşan birinin sağlık sorununun olması beklenemez" ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, toplantıda Hamaney'le fikir alışverişinde bulunduklarını ve yönlendirmelerini dinlediklerini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı