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Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın

Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın Haber Videosunu İzle
Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın
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Gaziantep’te bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale ediliyor. Yangın, Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YANGINA 34 ARAÇ İLE MÜDAHALE EDİLİYOR 

Olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Ekiplerin, yangına 34 araç ve 80 personelle müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

İnşAllah kasıt yoktur, geçmiş olsun

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