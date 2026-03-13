Haberler

İran Türkiye'ye neden füze atıyor? İran'ın attığı füze nereye düştü?

Güncelleme:
Türkiye'nin hava sahasında bir kez daha İran kaynaklı bir balistik mühimmat etkisiz hâle getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, füzenin Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi. Peki, İran Türkiye'ye neden füze atıyor? İran'ın attığı füze nereye düştü? Türkiye İran son dakika gelişmeleri haberimizde.

Türkiye hava sahasında İran kaynaklı bir balistik mühimmatın daha etkisiz hâle getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, füzenin Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından imha edildiği belirtildi. Peki, İran Türkiye'ye neden füze atıyor? İran'ın attığı füze nereye düştü? Detaylar...

İRAN TÜRKİYE'YE NEDEN FÜZE ATIYOR?

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında bu konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir. Milli güvenliğimiz öncelenerek bölgedeki tüm gelişmeler dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir."

-Hatay'da düşürülen balistik mühimmat-

İRAN'IN ATTIĞI FÜZE NEREYE DÜŞTÜ?

MSB, füzenin konumuna dair şu açıklamayı yaptı:

"İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir."

Geçtiğimiz günlerde de Hatay ve Gaziantep semalarında İran kaynaklı füzelerin düşürüldüğü kaydedilmişti.

Dilara Yıldız
