İRAN SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ: Tahran'a saldırı anı görüntüleri yayınlandı mı? Kükreyen Aslan operasyonu görüntüleri izle!

Tahran'dan gelen yeni görüntüler, bölgedeki gerilimin boyutlarını çarpıcı şekilde ortaya koyuyor. "Kükreyen Aslan" operasyonu sırasında şehir merkezinde ve kritik noktalarda yaşanan saldırılar anbean kaydedildi. Patlamalar, dumanlar ve siren sesleriyle dolu bu kaotik anlar, İran halkının yaşadığı panik ve ordunun tepkisini gözler önüne seriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İRAN SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI MI?

İsrail Hava Kuvvetleri, "Kükreyen Aslan" operasyonu adını verdiği saldırılarda Tahran'ı vurduğu anların görüntülerini paylaştı. Görüntülerde bir karargahın defalarca vurulduğu ve peş peşe büyük patlamalar yaşandığı görüldü.

İsrail, Kükreyen Aslan Operasyonu kapsamında İran'a yönelik saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu. Açıklamada, operasyonun başlangıcından bu yana ilk kez Tahran'ın merkezinin vurulduğu belirtildi.

KARARGAH VURULDU

İsrail Hava Kuvvetleri (IAF), saldırıların İran'ın başkentinin kalbinde bulunan hedefleri kapsadığını ifade etti. Görüntülerde bir karargahın defalarca vurulduğu ve peş peşe büyük patlamalar yaşandığı görüldü.

HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ VURGUSU

İsrail ordusu, son 24 saat içinde geniş çaplı hava saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı. IDF, bu saldırılarla hava üstünlüğü sağlamayı ve Tahran'a yönelik operasyonların önünü açmayı hedeflediğini bildirdi.

İŞTE O ANLAR