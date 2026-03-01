İran devlet televizyonuna mı saldırıldı? SON DAKİKA! İran devlet televizyonu mu vuruldu?

Gerilim tüm bölgeyi sarmış durumda ve Tahran'dan gelen son dakika haberleri dünya gündemini sarstı. İsrail'in peş peşe düzenlediği saldırılar sırasında kritik hedeflerin vurulduğu iddiaları ortaya atıldı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU MU VURULDU?

Evet, İsrail'in üç dalga halinde gerçekleştirdiği peş peşe saldırılarda İran devlet televizyonu binası da hedef alındı. Saldırının ardından bölgeden dumanların yükseldiği bildirildi. Ancak olayla ilgili resmi hasar tespiti ya da can kaybına ilişkin net bir açıklama henüz yapılmadı.

İRAN'DA NELER OLUYOR?

Bölgede karşılıklı saldırılar hız kesmeden devam ediyor. İsrail ordusu, son 24 saat içinde İran'a toplam 1200 bomba atıldığını açıkladı. Bu saldırıların ardından İran da ABD ve İsrail'e füze atışlarıyla karşılık verdi.

İsrail ordusu, İran'dan yeni füzelerin ateşlendiğini tespit ettiğini duyurdu. Füze alarmı sonrası birçok bölgede sirenler devreye girdi. Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı belirtilirken, sivillere sığınaklarda kalmaları ve resmi talimatlara uymaları çağrısı yapıldı.

Özetle, İran ve İsrail arasında karşılıklı ve yoğun saldırılar sürüyor; çatışmalar hem askeri hem de sembolik hedeflere yönelmiş durumda.

İRAN'DAN İSRAİL'E FÜZE MİSİLLEMESİ

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına füze atışlarıyla karşılık verdi. İsrail ordusu, İran'dan yeni füzelerin ateşlendiğini tespit ettiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, füze tespitinin ardından birçok bölgede sirenlerin devreye girdiği belirtildi. Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı aktarıldı. Yetkililer, sivillere sığınaklarda kalmaları ve resmi talimatlara uymaları çağrısı yaptı.

24 SAATTE 1200 BOMBA

İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırıların başlamasının üzerinden bir gün geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde İran'a 1200 bomba attığını duyurdu.