İran'da protesto SON DAKİKA! İran'da neden protesto var? İran'daki gösterilerde kaç kişi öldü?

İran genelinde son iki haftadır devam eden protestolar, başkent Tahran başta olmak üzere birçok büyük kentte geniş katılımla sürüyor. Ekonomik krize karşı başlayan gösteriler, kısa sürede ülke çapında yayılarak rejim karşıtı protestolara dönüştü. Akşam saatlerinde yoğunlaşan eylemlerde güvenlik güçleri ile göstericiler arasında sert müdahalelerin yaşandığı bildirildi. Peki, İran'da neden protesto var? İran'daki gösterilerde kaç kişi öldü? Detaylar haberimizde.

İRAN'DA PROTESTO SON DAKİKA!

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) tarafından paylaşılan son verilere göre, İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi. Açıklamada, ölenlerin 490'ının gösterici, 48'inin emniyet görevlisi olduğu ifade edildi. Aynı raporda, 10 bin 600'den fazla kişinin gözaltına alındığı bilgisi yer aldı.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, Tahran'daki protestolara binlerce kişinin katıldığı görülürken, güvenlik güçlerinin yüzlerini kapatan kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği aktarıldı. Görüntülerde ayrıca, güvenlik güçlerine ait bazı araçların göstericiler tarafından ateşe verildiği anlar yer aldı.

İRAN'DA NEDEN PROTESTO VAR?

İran'daki protestoların başlangıç noktası, 2025 yılının son pazar günü yerel para birimi riyalde yaşanan hızlı değer kaybı oldu. Ekonomik krize duyulan tepkiyle Tahran'da sokağa çıkan esnafın başlattığı eylemler, kısa sürede halkın farklı kesimlerinin katılımıyla ülke geneline yayıldı.

Hükümet yetkilileri kamuoyuna bir dizi ekonomik reform sözü verse de, ülkenin ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney, gösterilere karşı sert müdahaleden yana tutum sergiledi. Bu açıklamaların ardından güvenlik önlemleri artırıldı ve protestolara yönelik müdahaleler yoğunlaştı.

Gösteriler sürerken, İsrail ve ABD'nin protestoculara açık destek vermesi, ülkedeki rejim yanlısı kesimlerin tepkisini artırdı. Hükümetin bazı yetkilileri, protestolara katılan kişileri İsrail ajanı olmakla suçladı. İsrail'in geçen yıl gerçekleştirdiği saldırıların ardından, ülkede çok sayıda kişinin aynı suçlamayla idam edildiği biliniyor.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLERDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

ABD merkezli HRANA, İran genelinde son iki haftada düzenlenen gösterilerde toplam 538 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Kurumun paylaştığı verilere göre:

490 kişi gösterici

48 kişi emniyet görevlisi

olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde 10 bin 600'den fazla kişi gözaltına alındı.

Protestolar yalnızca Tahran ile sınırlı kalmadı. Ülkenin güneybatısındaki Abadan, kuzeyindeki Tebriz ve dini merkezlerden biri olan Meşhed başta olmak üzere birçok kentte geniş katılımlı gösteriler düzenlendi.

Gösterilerle eş zamanlı olarak, Tahran dahil pek çok büyük şehirde internet kesintileri rapor edildi. Küresel internet izleme kuruluşu NetBlocks, batıdaki Kirmanşah dahil olmak üzere birçok bölgede internet erişiminin tamamen kesildiğini bildirdi. İnternet altyapı hizmetleri sağlayıcısı Cloudflare ise, Perşembe günü ülkedeki internet trafiğinin yüzde 100 düştüğünü açıkladı. Bazı bölgelerde cep telefonu iletişiminde de ciddi aksaklıklar yaşandığı aktarıldı.