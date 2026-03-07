İran, ABD-İsrail savaşında 8. gün: SON DAKİKA: Savaşta son durum nedir, savaş devam ediyor mu? ABD-İsrail, İran arasında neler oluyor?

Orta Doğu'da dengeleri değiştirebilecek gelişmeler yaşanırken, ABD- İsrail ile İran arasında tırmanan kriz sekizinci gününde küresel gündemin merkezinde yer alıyor. Bölgeden gelen çarpıcı iddialar, askeri hareketlilik ve taraflardan yapılan açıklamalar savaşın seyrine dair birçok soruyu gündeme getiriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SAVAŞIN 8. GÜNÜNDE NELER OLUYOR?

ABD- İsrail ve İran arasındaki savaş 8. gününde tüm şiddetiyle devam ederken, Tahran yönetimi dikkat çeken bir adım attı. İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade, vatandaşların ve şirketlerin varlıklarını korumak amacıyla İran borsasının kapatıldığını ve ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağını söyledi.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansına göre, İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade, borsanın kapatıldığını resmen duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD- İsrail saldırılarında 926 kişinin öldüğünü açıkladı.

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR AÇILMAYACAK

Borsanın kapatılması kararıyla birlikte halkın borsadaki varlığının korunmasının hedeflendiğini söyleyen Medenizade, borsanın ikinci bir duyuruya kadar da açılmayacağını belirtti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.