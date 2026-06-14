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Washington'daki sahne sanatları merkezinin isminden "Trump" ifadesi çıkarıldı

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ABD’de mahkeme kararıyla başkent Washington’daki sahne sanatları merkezinin isminden Donald Trump’ın soyadı çıkarıldı. Merkez yöneticisi, tüm fiziksel işaretlerin kaldırıldığını duyurdu.

ABD'de mahkeme kararının ardından başkent Washington'daki sahne sanatları merkezi "Trump John F. Kennedy Center"ın isminden ABD Başkanı Donald Trump'ın soyadı kaldırıldı.

Sahne Sanatları Merkezi'nin yöneticisi Matt Floca, federal mahkemeye yaptığı bilgilendirmede, mahkeme kararına uyduklarını söyledi.

Floca, "Kennedy Center"ın bina ve yerleşkesinde ABD Başkanı Trump'ın adının yer aldığı tüm fiziksel işaretlerin kaldırıldığını ifade etti.

"Kennedy Center"ın isminin değiştirilmesi

Beyaz Saray, Aralık 2025'te Washington'ın sembol mekanlarından "Kennedy Center"ın adının "Trump-Kennedy Center" olarak değiştirileceğini açıklamış, ardından binaya ve mekanın internet sitesine "Trump" ifadesi eklenmişti.

Bu durumun ardından sanat camiasından tepki gelmiş ve "Kennedy Center"da 2006'dan bu yana performans sergileyen müzisyen Chuck Redd, Noel arifesindeki konserinden geri çekilmişti.

Öte yandan şubatta da Trump, merkezin 4 Temmuz'da kapatılacağını ve iki yıl sürecek tadilat çalışmaları kapsamında yeni eğlence kompleksinin inşaatına da eş zamanlı başlanacağını açıklamıştı.

ABD Bölge Yargıcı Christopher Cooper, 30 Mayıs'ta "Trump John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi"nin isminden "Trump" ifadesinin çıkarılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
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