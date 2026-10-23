Ipswich Town Nottingham Forest maçı hangi kanalda, Ipswich Town vs Nottingham Forest nereden CANLI izlenir?

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Ipswich Town – Nottingham Forest maçı bugün, 23 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Karşılaşma Türkiye’de Premier Lig’in yayıncısı beIN Sports’un beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte Ipswich Town – Nottingham Forest maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

IPSWICH TOWN NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Ipswich Town ile Nottingham Forest arasındaki Premier Lig karşılaşması, Türkiye’de beIN Sports 3 kanalından canlı olarak ekrana gelecek. Azerbaycan’daki futbolseverler ise maçı AzTV üzerinden takip edebilecek.

IPSWICH TOWN NOTTINGHAM FOREST MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. beIN Sports 3 ücretli bir spor kanalı olduğu için karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak. Maçı izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor.

IPSWICH TOWN NOTTINGHAM FOREST MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maçı televizyondan izlemek isteyenler, beIN Sports 3’e Digiturk’te 79 numaralı kanaldan ulaşabilecek. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen abonelerin ise beIN Sports’un dijital platformu beIN CONNECT’i kullanması gerekiyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

IPSWICH TOWN NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ GÜN?

Ipswich Town ile Nottingham Forest, bugün, 23 Ekim 2026 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, İngiltere Premier Lig programında yer alıyor.

IPSWICH TOWN NOTTINGHAM FOREST MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00’de, İngiltere yerel saatiyle ise 20.00’de başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

IPSWICH TOWN NOTTINGHAM FOREST MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İngiltere’nin Ipswich kentinde bulunan ve Ipswich Town’un iç saha maçlarını oynadığı Portman Road Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde Nottingham Forest karşısında üç puan hedefliyor.

İKİ KÖKLÜ KULÜP KARŞI KARŞIYA

Nottingham Forest, 1979 ve 1980’de üst üste Avrupa Kupası’nı kazanarak İngiliz futbol tarihine damga vuran kulüplerden biri. Ipswich Town ise 1962’de İngiltere şampiyonluğu, 1981’de de UEFA Kupası zaferiyle tanınan köklü bir İngiliz kulübü. Avrupa’da kupa kazanmış iki tarihi ekibin karşılaşması, Premier Lig’in dikkat çeken maçları arasında yer alıyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı beIN Sports üzerinden izlenmesi öneriliyor.