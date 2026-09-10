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Kenti karıştıran ses kaydı! AK Partili başkan sessizliğini bozdu

Kenti karıştıran ses kaydı! AK Partili başkan sessizliğini bozdu
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AK Parti Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı’ya ait olduğu öne sürülen ve eski görevine dönmek isteyen genç bir kadınla yapılan telefon görüşmesini içerdiği iddia edilen ses kaydı büyük yankı uyandırdı. Kayıtta yer alan "Beni nasıl ikna edeceksin?" ve "Evde tek misin?" ifadeleri dikkat çekerken, iddiaları reddeden Diyarbakırlı kaydın montajlanarak bağlamından koparıldığını belirterek hukuki süreç başlattığını duyurdu.

  • AK Parti Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı'ya ait olduğu iddia edilen ve görev yeri değiştirilen bir kadınla yapılan görüşmeyi içerdiği öne sürülen 6 dakikalık ses kaydı sosyal medyada yayıldı.
  • Diyarbakırlı, ses kaydının montajlanarak bağlamından koparıldığını savundu ve kayıt üzerinden algı oluşturanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.
  • Ses kaydında erkeğin kadına 'Beni nasıl ikna edeceksin?' diye sorduğu ve 'Evde tek misin şu an?' ifadelerini kullandığı duyuldu.

Ak Parti Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı’ya ait olduğu iddia edilen ve görev yeri değiştirilen bir kadınla yapılan görüşmeyi içerdiği öne sürülen ses kaydı sosyal medyada yayıldı. İddiaları yalanlayan Diyarbakırlı, kaydın montajlanarak bağlamından koparıldığını açıkladı.

Kilis'te sosyal medyada dolaşıma sokulan bir ses kaydı gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre AK Parti Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı’ya ait olduğu öne sürülen kayıtta, görev yeri değiştirilen genç bir kadının eski görevine dönme talebiyle gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin konuşmalar yer aldı.

"BENİ NASIL İKNA EDECEKSİN?" 

6 dakikalık ses kaydında, genç kadının hastanedeki eski işine geri dönmek istediği anlaşıldı. Diyarbakırlı'ya ait olduğu iddia edilen sesin ise kadına "Beni nasıl ikna edeceksin?" şeklinde ısrarla soru yönelttiği, kadının ise bu iknayı yüz yüze görüşerek yapacağını belirttiği duyuldu. Kaydın sonlarına doğru erkeğin kadına randevu verdiği ifade edildi.

"EVDE TEK MİSİN ŞU AN?"

Ses kaydının dikkat çeken bölümlerinden birinde, erkek sesinin genç kadına evde yalnız olup olmadığını sorduğu duyuldu. Konuşmanın hemen başında erkeğin, kadının ailesinin durumdan haberdar olmasından çekindiği, "Bu saatte kiminle konuşuyorsun derler" diyerek sıkıntı olma ihtimaline karşı telefonu kapatmasını söylediği görüldü.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: MONTAJ VE ALGI OPERASYONU

İddiaların ardından yazılı bir açıklama yapan Zihni Serhan Diyarbakırlı, sosyal medyada dolaşıma sokulan ve kendisini hedef alan ses kaydının montajlanarak bağlamından koparıldığını savundu. Yapılan açıklamada, kaynağı doğrulanmamış içeriklerle kişilerin itibarının hedef alınamayacağı vurgulanırken; kayıt üzerinden algı oluşturanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığı, tehdit, iftira ve manipülasyona karşı sessiz kalınmayacağı ifade edildi.

İşte yapılan o açıklama; 

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhaszaytung@gmail.com:

İnandık dimi

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Haber Yorumlarıosman kara:

Tabi kesin montajdır!

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