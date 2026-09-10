Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirdi

Geçtiğimiz günlerde komedyen Cem Yılmaz'ın yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından, sanat dünyasından bir endişe verici haber de Mehmet Ali Erbil'den geldi.

STENT TAKILDI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; 69 yaşındaki ünlü şovmen, önceki gün evinde aniden fenalaştı. Durumu fark eden yakınları tarafından acilen hastaneye götürülen Erbil'in kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Hızla ameliyata alınan ünlü ismin tıkalı kalp damarına başarılı bir tıbbi müdahaleyle stent takıldı.

TABURCU EDİLDİ, EVİNDE İSTİRAHAT EDİYOR

Hastanede gerçekleştirilen operasyon ve gerekli kontrollerin ardından tedavisini tamamlayan Mehmet Ali Erbil, sağlık durumunun normale dönmesiyle birlikte taburcu edildi. Şovmenin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, iyileşme sürecini bir süre evinde istirahat ederek geçireceği belirtildi.

Kaynak: Haberler.com