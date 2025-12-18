Instagram çöktü mü? 18 Aralık Perşembe Instagram neden açılmıyor?

18 Aralık Perşembe günü sabah saatlerinde Instagram'da yaşandığı iddia edilen erişim problemleri, platform kullanıcılarını tedirgin etti. Akışın güncellenmemesi, gönderilerin yüklenmemesi ve hikâyelerin açılmaması gibi şikâyetler kısa sürede artarken, söz konusu aksaklığın yaygın bir teknik sorundan mı yoksa geçici bir kesintiden mi kaynaklandığı merak konusu oldu. Gelişmelere dair ayrıntılar haberin devamında…

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? (18 ARALIK PERŞEMBE)

18 Aralık Perşembe sabah saatlerinden itibaren çok sayıda Instagram kullanıcısı, uygulamada erişim ve performans sorunları yaşadığını bildirdi. Akışın yenilenmemesi, gönderilerin geç yüklenmesi, hikâyelerin açılmaması ve profil sayfalarına girişte yaşanan gecikmeler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, "Instagram çöktü mü?" sorusu yeniden merak konusu haline geldi.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

İlk değerlendirmelere göre yaşanan problemin, platform genelinde tam kapsamlı bir çökmeden ziyade bazı bölgelerde oluşan yoğunluk ve sunucu yanıt gecikmelerinden kaynaklandığı ifade ediliyor. Artan kullanıcı trafiği nedeniyle bazı hesaplarda erişim sorunları yaşanırken, Instagram teknik ekiplerinin aksaklığın kaynağını tespit etmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

INSTAGRAM SORUNU NE ZAMAN DÜZELİR?

Uzmanlar, bu tür bölgesel ve geçici erişim problemlerinin genellikle kısa süre içinde giderildiğini vurguluyor. Platformdan yapılan bilgilendirmelerde de sorunun geçici olduğu aktarılırken, teknik müdahalenin devam ettiği kaydediliyor. Kullanıcılara uygulamayı güncelleme, internet bağlantısını kontrol etme ve cihazı yeniden başlatma gibi temel adımları denemeleri öneriliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Instagram'ın yeniden normal seyrine dönmesi bekleniyor.