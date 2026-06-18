İngiltere Hırvatistan MAÇ ÖZETİ İZLE: İngiltere Hırvatistan maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İngiltere Hırvatistan maç sonucu!

2026 Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla başlarken, futbolseverler turnuvanın en erken finallerinden birine şahitlik etti. L Grubu’nun merakla beklenen açılış mücadelesinde, Avrupa futbolunun iki devi İngiltere ve Hırvatistan kozlarını paylaştı. ABD’nin San Francisco şehrindeki ikonik AT&T Park’ta oynanan karşılaşma, tam bir gol düellosuna sahne oldu. Peki, İngiltere Hırvatistan maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Detaylar...

İNGİLTERE HIRVATİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Futbol dünyasının günlerdir sonucunu merak ettiği dev randevuda hakemin son düdüğüyle birlikte tabelada İngiltere: 3 - Hırvatistan: 2 skoru yer aldı.

Maçın başından sonuna kadar iki takım da geri adım atmadı. İngiltere'nin oyun üstünlüğünü eline aldığı anlarda Hırvatistan hızlı hücumlarla yanıt verdi. İlk yarısı karşılıklı gollerle adeta bir heyecan fırtınasına sahne olan maçta, ikinci yarıda taktiksel disiplinini koruyan İngiltere sahadan zaferle ayrılmasını bildi ve turnuvaya moralli bir başlangıç yaptı.

İNGİLTERE HIRVATİSTAN MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?

Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada ağlar tam 5 kez havalandı. İki takımın da hücum silahlarının sahne aldığı maçta gol perdesi penaltıyla açıldı. İşte dev maçın gol kronolojisi:

12. Dakika (Harry Kane - Penaltı): Maça baskılı başlayan İngiltere, kazandığı penaltıyı deneyimli golcüsü Harry Kane ile ağlara göndererek 1-0 öne geçti.

36. Dakika (Martin Baturina): Hırvatistan'ın genç yeteneği Baturina, şık bir vuruşla skora dengeyi getirdi: 1-1.

42. Dakika (Harry Kane): Kane bir kez daha sahneye çıktı ve kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek İngiltere'yi yeniden öne geçirdi: 2-1.

45+5. Dakika (Petar Musa): İlk yarının uzatma anlarında pes etmeyen Hırvatlar, Petar Musa'nın golüyle soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle gitmeyi başardı.

47. Dakika (Jude Bellingham): İkinci yarıya fırtına gibi başlayan İngiltere, genç yıldızı Bellingham'ın golüyle skoru 3-2'ye getirdi.

85. Dakika (Marcus Rashford): Maçın son bölümlerinde baskısını artıran İngiltere'de Rashford topu ağlarla buluşturarak maçın skorunu tayin etti.

NGİLTERE HIRVATİSTAN MAÇ ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ!

İNGİLTERE HIRVATİSTAN MAÇ ÖZETİ İZLE

Dünya Kupası tarihine geçecek bu 5 gollü heyecan fırtınasını kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen futbolseverler için dijital adresler hazır. Turnuvanın Türkiye'deki resmi yayıncısı olan TRT, bu büyük heyecanı ekran başındakilerle buluşturuyor.

Önemli Not: İngiltere Hırvatistan mücadelesinin geniş özeti, kaçan pozisyonları, penaltı anı ve dev maça dair tüm özel görüntüler TRT'nin resmi sitesinde yayınlanmaktadır. Güvenilir ve yüksek çözünürlüklü maç özetini izlemek için TRT'nin resmi dijital platformlarını ziyaret edebilirsiniz.