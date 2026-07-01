İngiltere Demokratik Kongo maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! İngiltere Demokratik Kongo golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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İNGİLTERE DEMOKRATİK KONGO MAÇI KAÇ KAÇ?

İngiltere Demokratik Kongo maçı 1-0'lık Demokratik Kongo üstünlüğüyle devam ediyor.

İNGİLTERE DEMOKRATİK KONGO MAÇI CANLI İZLE

İngiltere Demokratik Kongo maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

İNGİLTERE DEMOKRATİK KONGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Demokratik Kongo maçı bu akşam saat 19.00 itibariyle başlayacak.

İNGİLTERE DEMOKRATİK KONGO MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

İngiltere Demokratik Kongo maçı Atlanta'da, Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak.