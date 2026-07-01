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Kaptan gemisini kurtardı! İngiltere ölüp ölüp dirildiği maçta kazandı

Kaptan gemisini kurtardı! İngiltere ölüp ölüp dirildiği maçta kazandı
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FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere, geriye düştüğü maçta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni Harry Kane'in son anlarda attığı gollerle 2-1 yendi.

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Atlanta Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiltere, 2-1 kazandı. 

DEMOKRATİK KONGO MAÇA HIZLI BAŞLADI

Mücadeleye Afrika ekibi Demokratik Kongo Cumhuriyeti çok hızlı başladı. Maçın 7. dakikasında topla buluşan Brian Cipenga, şık bir vuruşla topu ağlara yolladı. İlk devre Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin üstünlüğüyle geçildi.

SAHNEDE HARRY KANE VAR

İkinci yarıda da istediği baskıyı kuramayan İngiltere'de sahneye Harry Kane çıktı. Bir anlığına boş kalan yıldız isim, 75. dakikada düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. Bu golün ardından oyunda etkisini artıran İngilizler, Kane'in 86. dakikada attığı muhteşem golle 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı.

İNGİLTERE SON 16'DA

Bu sonuçla birlikte Thomas Tuchel'in çalıştırdığı İngiltere, son 16'ya kaldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise turnuvaya veda etti. İngiltere'nin sıradaki turdaki rakibi Meksika olacak. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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